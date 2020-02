Unternehmen schrauben ihr Engagement im Ausland zurück

Die Unternehmen in der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein investieren weniger im Ausland. Diese Absicht geht aus einer gemeinsamen Umfrage der beiden Industrie- und Handelskammern (IHK) Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein unter rund 900 Firmen hervor. „Das geringere Auslandsengagement ist eine Folge der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten“, sagt Gregor Berghausen. Gründe hierfür sind nach Auskunft des Hauptgeschäftsführer der IHK zu Düsseldorf – dazu gehört auch Velbert – die ungeklärten künftigen Beziehungen zu Großbritannien, die Konfliktherde im Nahen Osten, die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA sowie der zunehmende Protektionismus.

Großhandel und Dienstleister fahren zurück

Gregor Berghausen (li.), Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf, führt das nachlassende Auslandsengagement auf wachsende Unsicherheiten zurück. Mit im Bild ist Marcus Stimler, Leiter der IHK-Zweigstelle Velbert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Ein Viertel der im Ausland aktiven Unternehmen will ihr Auslandsbudgets daher in diesem Jahr senken, lediglich 19 Prozent beabsichtigen eine Erhöhung. Damit gaben die Betriebe zum zweiten Mal in Folge an, dass sie ihre Investitionen im Ausland senken werden. Seit der Wirtschaftskrise 2009 war dies nur einmal der Fall – im Spätsommer 2016 bzw. zu Jahresbeginn 2017. Insbesondere der Großhandel und die Dienstleister wollen ihr Engagement in den ausländischen Betriebsstätten zurückfahren. In der Industrie werden die Budgets dagegen insgesamt konstant gehalten: 22 Prozent der verarbeitenden Betriebe wollen dieses erhöhen, 21 Prozent dagegen senken.

Vertriebs- und Kundendienst aufbauen

Die Motivation für Auslandsinvestitionen ist bei vielen Firmen ähnlich: Für 76 Prozent insgesamt und für 89 Prozent der auslandsaktiven Industrieunternehmen zählt die Kundennähe. Der Aufbau eines Vertriebs- oder Kundendienstes ist die wesentliche Ursache für die Investitionen von 60 Prozent der Befragten. Immer mehr Industrieunternehmen bauen hingegen direkt ausländische Dependancen auf, um Handelshemmnisse wie Zölle zu umgehen. 21 Prozent von ihnen geben als Grund „geringere Handelshemmnisse“ an. Vor zwei Jahren waren es noch 14 Prozent.

Eurozone rangiert weit oben

Weiterhin ist die Eurozone für 71 (zuvor 66) Prozent die bedeutendste Zielregion mit leicht steigender Tendenz. Auch die sonstigen EU-Staaten gewinnen an Bedeutung. China nennen 22 Prozent aller auslandsaktiven Betriebe. Das ist etwa der Wert vom Vorjahr. Bei den Industrieunternehmen ist die Bedeutung des Reichs der Mitte gegenüber dem vergangenen Jahr gestiegen: 40 Prozent nannten China als Zielregion für Auslandsinvestitionen, zu Jahresbeginn 2019 waren es 30 Prozent.