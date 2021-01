Unruhiges erstes Wochenende für die Feuerwehr Velbert

Velbert Zwar rückten die Einsatzkräfte mehrmals aus, keiner der Einsätze stand aber im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel. Unfall in Langenberg

Zu Silvester und am ersten Wochenende des neuen Jahres musste die Feuerwehr Velbert zu mehreren Einsätzen ausrücken - keiner davon stand allerdings im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel, teilt die Wehr mit. Dennoch ging es am Silvestertag und Neujahr gleich zwei Mal mit größerem Aufgebot zu einem Einsatzort.





Am Silvesterabend löste die Brandmeldeanlage des Altenheims der Diakonie Bleibergquelle gegen 20 Uhr Alarm aus. Die Löschzüge der hauptamtlichen Wache und die beiden freiwilligen Löschzüge Velbert-Mitte rückten sofort aus. Eingreifen mussten die Einsatzkräfte allerdings nicht: Ursache für den Alarm war eine Mikrowelle im Zimmer einer Bewohnerin. Das Gerät

hatte vermutlich durch einen technischen Defekt gequalmt. Als die Feuerwehr an der Bleibergquelle ankam, war das Gerät aber schon abgeschaltet und das Zimmer belüftet. "Seitens

der Feuerwehr waren keine Maßnahmen mehr erforderlich", heißt es im Einsatzbericht. Nahezu identisch verlief der Einsatz am Neujahrstag gegen Mittag: Diesmal hatte eine Brandmeldeanlage an der Stahlstraße ausgelöst. Wieder rückten die gleichen drei Löschzüge aus. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass es sich im einen Fehlalarm gehandelt hatte.

Ölspur auf der Autobahn

Mehr zu tun hatten die Feuerwehrleute dann am Samstag. Vormittags hatte auf der Autobahn A 535 ein Mercedes der M-Klasse aus Wuppertal im Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Velbert-Nord und der Anschlussstelle Velbert-Zentrum (Fahrtrichtung Wuppertal) auf einer Länge von rund 500 Metern Kraftstoff verloren. Die Feuerwehr stumpfte die Verunreinigung ab, dazu wurde die rechte Fahrbahn im betroffenen Bereich gesperrt. Aufgrund des nur sehr geringen Verkehrsaufkommens gab es laut Einsatzbericht keine wesentlichen Beeinträchtigungen.

Rund zwei Stunden später, um 13.55 Uhr, wurden die hauptamtliche Wache und die beiden Langenberger Löschzüge wegen eines Brandes in einem Einfamilienhaus an der Looker Straße alarmiert. Im vollkommen verrauchten Heizungskeller entdeckten die Einsatzkräfte ein brennendes Bügelbrett mit einem Bügeleisen und Wäsche. Das Feuer war aber schnell unter Kontrolle, der

Kellerraum durch Ruß und Rauch jedoch schon schwer in Mitleidenschaft gezogen. Im Anschluss entlüftete die Wehr das gesamte Gebäude. Eine Bewohnerin, die eine Rauchvergiftung erlitten hatte, kam nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Niederberg. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Schwerer Unfall in Langenberg

Schließlich war um 21.24 Uhr erneut der Einsatz von Rettungsdienst und hauptamtlicher Wache in Langenberg erforderlich: Auf der Kreuzung Dr.-Hans-Karl-Glinz-/Hauptstraße - vor der Einfahrt des Tunnels - waren ein Kia Picanto und ein Saab 95 Kombi zusammengestoßen. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr die beiden Insassinnen des Kia, zwei junge Frauen aus

Mettmann, verletzt: Während für die 19-jährige Fahrerin eine ambulante Versorgung vor Ort ausreichte, brachte ein Rettungswagen die 21-jährige Beifahrerin ins Klinikum Niederberg. Der Fahrer des Saab, ein 21-jähriger Velberter, und sein aus Wülfrath stammender 25-jähriger Beifahrer, wurden ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht, hatten den Unfall aber "offenbar ohne körperliche Blessuren überstanden", teilt die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte klemmten an den beiden schwer beschädigten Autos die Batterien vom Bordnetz, streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und stellten den Brandschutz sicher. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Neben den Wagen wurden auch ein Ampelmast und eine Laterne am Tunneleingang beschädigt. Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtschadens auf etwa 11.000 Euro, die Ursache für den Unfall steht aber noch nicht fest. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, so teilt es die Polizei mit, dass "das Signal einer Lichtzeichenanlage übersehen wurde."