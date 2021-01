Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Velbert-Mitte

Velbert Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Sontumer Straße ist ein Auto schwer beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Sontumer Straße in Velbert-Mitte ist am Dienstagmittag, 19. Januar, ein abgestelltes Auto schwer beschädigt worden. Der Besitzer hatte den roten Seat Ibiza dort zwischen 12.25 Uhr und 12.45 Uhr in erster Parkreihe vor dem Haupteingang geparkt. Ale er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er den Schaden im Bereich der Heckstoßstange und der Rücklichter.

Schadenshöhe rund 1100 Euro

Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Der Schaden wird auf rund 1100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051/946-6110, entgegen. +++Hier geht es zum WAZ-Newsletter für Velbert+++