Ein Rollstuhlfahrer wurde in Velbert schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild)

Unfall Unfall in Velbert: Rollstuhlfahrer wird schwer verletzt

Velbert. In Velbert ist am Montag durch einen Unfall ein Rollstuhlfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn zu spät wahrgenommen.

Ein 54-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Montag in Velbert schwer verletzt worden. Er wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Unfall in Velbert: Rollstuhlfahrer wird schwer verletzt

Der 54-Jährige aus Velbert fuhr gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg der Bahnhofstraße. Auf Höhe der Hausnummer eins wollte ein 28-jähriger Hyundaifahrer aus Meckenheim aus einer Ausfahrt auf die Straße abbiegen. Dabei übersah er den Rollstuhlfahrer und fuhr ihm über den Fuß.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert