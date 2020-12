Unfall in Velbert: 73-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Velbert. Ein 73-jähriger Fußgänger aus Heiligenhaus wurde bei einem Unfall in Velbert schwer verletzt. Er ist von einem Pkw angefahren worden.

Bei einem Unfall am Donnerstag in Velbert ist ein 73-jähriger Fußgänger aus Heiligenhaus schwer verletzt worden. Als er zu Fuß über den Parkplatz am Rathausplatz in Velbert lief, wurde er von einem Pkw angefahren.

Unfall in Velbert: 73-jähriger Fußgänger wird schwer verletzt

Der 62-jährige Fahrer aus Velbert fuhr mit Schrittgeschwindigkeit über den Parkplatz. Als er eine Kurve um ein geparktes Fahrzeug fuhr, fuhr er den Fußgänger an. Trotz der geringen Geschwindigkeit wurde der 73-jährige aus Heiligenhaus schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

