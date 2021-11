Unfall in Neviges: Zwei Autos kollidieren – drei Verletzte

Zwei Autos sind am Sonntagnachmittag auf der Asbrucher Straße in Velbert-Neviges zusammengestoßen. Eins der Fahrzeuge schleuderte in den Graben.

Neviges. Drei Personen sind bei einem Unfall auf der Asbrucher Straße bei Neviges verletzt worden. Eins der Autos wurde in den Graben geschleudert.

Bei einem schweren Unfall in Velbert-Neviges sind am Sonntagnachmittag (15 Uhr) drei Personen teils schwer verletzt worden. In den Unfall auf der Asbrucher Straße waren zwei Autos verwickelt, wie die Feuerwehr mitteilt. Die beiden Fahrzeuge seien vermutlich in einer Kurve frontal aufeinander geprallt.

Durch die Wucht des Aufpralls sei eines der Autos in den Straßengraben geschleudert worden, wo es auf dem Dach liegen blieb. Dabei wurde der Pkw komplett deformiert, wie Bilder vom Unfallort zeigen. Die drei Verletzten wurden nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht.

Einsatzkräfte nahmen auslaufende Betriebsstoffe der Fahrzeuge auf. Der Einsatz war nach drei Stunden beendet. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert