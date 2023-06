Unfall gebaut und abgehauen – Polizei sucht junge Männer

Die Polizei hat am Pütterfeld in Velbert-Langenberg diesen Golf sichergestellt.

Langenberg. Laute Motorengeräusche und ein Knall haben Anwohner einer Straße in Velbert aus dem Schlaf gerissen. Von den Verursachern fehlt jede Spur.

Ein lauter Knall, ein kaputtes Auto und zwei flüchtende junge Männer: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben zwei Unbekannte die Anwohner der Straße „Pütterfeld“ nicht zur Ruhe kommen lassen.

Gegen 1 Uhr nachts hatte eine Anwohnerin gehört, wie ein Autofahrer mehrfach um den dortigen Wendehammer gefahren war, ehe es dann einen lauten Knall gab. Als die Frau aus ihrem Fenster nach dem Rechten schaute, sah sie, dass ein VW Golf von der Straße abgekommen und in zwei Garagen gekracht war. Zudem beobachtete sie zwei junge Männer die gerade dabei waren, Fahrzeugteile von der Straße aufzusammeln und in den Kofferraum des Golfs zu packen. Anschließend beobachtete die Frau, wie das Duo wieder in den Golf stieg und versuchte, damit wegzufahren. Da der Wagen bei dem Unfall jedoch sehr schwer beschädigt worden war, misslang der Versuch und die beiden Männer flüchteten zu Fuß.

Halter ist Wuppertaler – gegen ihn wird jetzt ermittelt

Der Wendehammer an der Straße Pütterfeld in Velbert-Langenberg: Hier hat in der Nacht zu Donnerstag ein Auto einige Runden gedreht, bevor es in eine Garage krachte. Gegen den Halter des Wagens wird nun ermittelt, weil der Fahrer unerkannt geflohen ist. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Leider, so heißt es im Einsatzbericht der Kreispolizei Mettmann, „wurde die Polizei erst um 4.45 Uhr über den Unfall informiert, weshalb eine Fahndung nach den beiden Männern erfolglos blieb.“ Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann die Polizei nicht ausschließen, dass der Fahrer des Wagens betrunken gewesen ist. So roch es in dem Golf nach Alkohol und außerdem entdeckten die Beamten in dem Wagen eine leere Bierflasche. Da der Golf auf einen Wuppertaler zugelassen ist, leitete die Polizei gegen den 31-Jährigen „entsprechende Verfahren“ ein, wie es im Einsatzbericht heißt.

Die Ermittlungen dauern jedoch noch an – und die Polizei bittet weitere Zeugen darum, sich zu melden: Wer kann weitere Angaben zum Unfallhergang machen oder weiß, wer das Auto in der Nacht zu Donnerstag gefahren hat? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert