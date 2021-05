Unfall auf Velberter Kreuzung: 50.000 Euro Sachschaden

Velbert. Eine 23-jährige Velberterin hat nach Zeugenangaben die Vorfahrt missachtet. Die jungen Frau krachte erst in einen Audi, dann in einen BMW.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag (20. Mai) drei Menschen leicht verletzt worden, es entstand zudem ein hoher Sachschaden. Dies berichtet die Velberter Polizei.

Offenbar Vorfahrt missachtet

Danach war eine 23-jährige Velberterin war mit ihrem grauen VW auf der Schwanenstraße in Velbert in Richtung Schloßstraße unterwegs. Nach Zeugenangaben, so die Polizei, nahm die junge Frau an der Kreuzung Bismarckstraße einem 31-jährigen Wülfrather in einem silbernen Audi die Vorfahrt, beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der VW drehte sich durch die Kollision auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen den weißen BMW eines 35-jährigen Velberters.

Mit Schock ins Krankenhaus

Die 23-jährige Velberterin sowie die beiden Insassinnen des VWs erlitten einen Schock und wurden leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge sowie deren Insassen blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die ebenfalls Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 entgegen.

