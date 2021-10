Unfall auf der A 535 in Velbert: Autobahn teilweise gesperrt

Im Bereich der Baustelle auf der A535 in Velbert kam es zu dem Unfall.

Velbert. Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall im Baustellenbereich der A 535 in Velbert schwer verletzt. Die Bahn war kurzfristig komplett gesperrt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagmittag auf der Autobahn 535 zwischen Wuppertal und Velbert gekommen. Zeitweise musste die gesamte Bahn gesperrt werden, da ein Rettungshubschrauber landen musste.

Laut der Polizeileitstelle Düsseldorf stürzte ein Kradfahrer im Bereich der Baustelle. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Für die Zeit des Einsatzes musste deswegen die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden.

Leicht verletzt wurde zudem ein weiterer Kradfahrer, in dessen Motorrad das Motorrad des zuvor gestürzten Kradfahrers über die Bahn hineinrutschte. Er wurde jedoch nur leicht verletzt.

Die Fahrbahn in Richtung Wuppertal ist, Stand 15.45 Uhr, wieder freigegeben; für die Gegenrichtung lief da noch die Unfallaufnahme. Doch bald soll auch die Strecke wieder freigegeben werden.

