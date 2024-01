Bei einem Unfall in Velbert ist eine Seniorin verletzt worden. (Symbolfoto)

Straßenverkehr Unfall an Grundstückseinfahrt: Seniorin in Velbert verletzt

Velbert. Weil ein Autofahrer von einer Grundstückseinfahrt einfach auf die Straße fuhr, kam es zu einer Kollision. Dabei wurde eine Autofahrerin verletzt.

Weil er einfach aus seiner Grundstückseinfahrt herausgefahren ist, hat ein 62-Jähriger am Montagabend, 22. Januar, in Velbert einen Unfall verursacht. Dabei wurde eine 70-jährige VW-Fahrerin verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Velberter missachtet Auto

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen, so die Polizei, beabsichtigte ein 62-jähriger Velberter, gegen 18 Uhr, mit seinem Audi Q3 aus einer Grundstücksausfahrt nach rechts in die Von-Humboldt-Straße einzubiegen. Dabei missachtete er den von links kommenden VW Golf einer 70-jährigen Velberterin, die zu diesem Zeitpunkt die Von-Humboldt-Straße in Richtung Einsteinstraße befuhr und stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen.

In ein Krankenhaus gebracht

Die 70-Jährige wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass eingesetzte Rettungskräfte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 25.000 Euro.

