Und wieder verlängert: A44-Sperre geht in die nächste Runde

Velbert. Pendler müssen weiter Umwege in Kauf nehmen. Die Autobahn-Ausfahrt Velbert-Nord bleibt in Richtung Heiligenhaus weiter gesperrt.

Die unendliche Baustellengeschichte an der Ausfahrt Velbert-Nord geht weiter. Die aus Essen kommende A44-Ausfahrt bleibt nun bis Ende Oktober gesperrt, hat die Autobahn GmbH am Mittwoch mitgeteilt. Autofahrer, die beispielsweise von der Autobahn zum Krankenhaus oder in die Birth wollen, müssen weiterhin den Umweg über Hetterscheidt in Kauf nehmen. Nach der dritten Verschiebung sollte die Ausfahrt eigentlich am 8. Oktober wieder freigegeben werden.

Lesen Sie auch den Kommentar:

Der Grund für die erneute Verschiebung in Velbert

Grund für die erneute Verschiebung: Der Velberter Untergrund. Nach Auskunft von Olaf Wüllner, Sprecher der Autobahn GmbH, sind die Bauarbeiter bei der Verlegung einer Entwässerungsleitung auf felsigen Untergrund gestoßen, so dass die Arbeiten wesentlich länger dauerten, als ursprünglich erwartet.

Eigentlich sollte die Auffahrt am 8. Oktober wieder freigegeben werden. Doch daraus wird nun nichts. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Oftmals verschoben

Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits bis zum 1. September abgeschlossen sein – so hatte es die Autobahn GmbH als Bauherrin jedenfalls im Juli noch ganz optimistisch mitgeteilt.

Doch der Plan ging nicht auf. Als Begründung nannte die Autobahn GmbH zum einen zunächst das schlechte Wetter mit viel Regen, zum anderen Material-Lieferschwierigkeiten. So wurden weder der zwischenzeitlich genannte 14. September noch der zuletzt terminierte 24. September gehalten.

Wüllner erklärte, er hoffe, dass der Zeitrahmen bis Ende Oktober nicht ausgeschöpft werden müsse und die Auffahrt früher freigegeben werden könne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert