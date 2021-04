Unbekannte zünden Blumenkasten vor Velberter Kita an

Foto: Polizei ME

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Blumenkasten an einem Kindergarten angezündet.

Velbert. In einem Blumenkasten haben Unbekannte vor einer Velberter Kita Feuer gelegt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch, 31. März 2021, einen Blumenkasten an einem Kindergarten an der Straße „Am Thekbusch“ angezündet.

Angestellte des Kindergartens fanden am Mittwochmorgen den abgebrannten Blumenkasten, der unmittelbar neben dem Eingangsbereich abgestellt. Zwei Holzbesen sowie die verklinkerte Wand wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei geht davon aus, dass der Kasten absichtlich angezündet wurde und hat ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Brand tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.