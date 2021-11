Geldautomat an der Langenberger Straße ist in der Nacht zu Mittwoch in die Luft gesprengt worden.

Kriminalität Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in Velbert

Velbert. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte den Geldautomaten der Sparkasse an der Langenberger Straße gesprengt. Die Täter entkamen unerkannt.

Ein lauter Knall hat in der Nacht zu Mittwoch die Anwohner an der Langenberger Straße aus dem Schlaf gerissen: Unbekannte haben geben 3 Uhr den Geldautomaten der Sparkasse in die Luft gesprengt.

Das Häuschen rund um den Automaten wurde nach Angeben der Polizei komplett zerstört. Anwohner sahen drei dunkel gekleidete Männer, die in einem schwarzen Pkw vom Tatort flüchten konnten. Sie konnten trotz schneller Fahndung entkommen.

Hoher Geldbetrag erbeutet

Nach Angaben der Polizei erbeuteten die Männer einen hohen Geldbetrag. Die Langenberger Straße war im morgendlichen Berufsverkehr gesperrt. Der Unterricht am benachbarten Berufskolleg Niederberg fand statt, wenn auch Lehrer und Schüler nur mit deutlicher Verspätung das Schulgebäude erreichen konnten.

Die Tat erinnert an die Sprengung des Bankautomaten in Ratingen-Hösel vor rund zwei Monaten. Auch dort hatten Anwohner drei dunkel gekleidete Männer beobachtet, die in einem dunklen Pkw flüchteten.

