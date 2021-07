Kriminalität Unbekannte stehlen VW-Transporter in Velbert-Bonsfeld

Velbert. Unbekannte haben einen VW Transporter in Bonsfeld gestohlen. Das Auto stand abgeschlossen am Straßenrand. Die Polizei sucht eventuelle Zeugen.

Autoklau in Bonsfeld: Unbekannte haben in der Zeit vom Dienstagmorgen (6.7.) bis Mittwochmorgen (7.7) an der Walzenstraße einen VW-Kleintransporter gestohlen. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den T5-Kastenwagen öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem Firmenfahrzeug einer Remscheider Maschinenbaufirma mit dem amtlichen Kennzeichen RS - XX 5007. Der Zeitwert des zehn Jahre alten Kastenwagens wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Keine Hinweise auf die Diebe

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen VW-Transporters vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Velberter Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen sind zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten VW-Transporters T5, nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen.

