Unbekannte sind in eine Velberter Firma eingestiegen

Velbert Das vergangene Wochenende nutzen Unbekannte, um in die Werkstatt einer Firma einzubrechen.

Unbekannte sind zwischen Samstag, 30. Dezember, und Sonntag, 31. Dezember, in die Werkstatt einer Maschinenfabrik an der Gewerbestraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 20.45 Uhr und 9 Uhr. Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

