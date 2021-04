Krimnalität Unbekannte legen Feuer in leerstehender Wohnung in Velbert

Velbert. In einer leerstehenden Wohnung in der Friedrichstraße hat es am Ostersonntag gebrannt. Die Velberter Polizei geht von Brandstiftung aus.

Unbekannte haben offenbar am Ostersonntagnachmittag in einer leerstehenden Wohnung an der Friedrichstraße Feuer gelegt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Eigentümer das stark qualmende Feuer in der Wohnung, die gerade renoviert wird, selbst gelöscht.

Nahezu leere Wohnung

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden dennoch zunächst alle Hausbewohner für kurze Zeit aus dem Gebäude evakuiert, konnten nach entsprechenden Lüftungsmaßnahmen jedoch schnell wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Polizeiliche Ermittlungen in der nahezu leeren Brandwohnung ergaben, dass dort eine Plastikkiste mit Bauschutt und Dämmmaterial gebrannt hatte. Da letzte Baumaßnahmen in der aktuell unverschlossenen Wohnung bereits vor Tagen geendet hatten und seitdem keine berechtigte Person Zugang zur Wohnung genommen hat, ermittelt die Polizei aktuell wegen Brandstiftung.

Technische Ursachen ausgeschlossen

Technische Ursachen oder eine Selbstentzündung aus anderen Gründen erscheinen ausgeschlossen. Der insbesondere durch Rauch und Ruß entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1000 Euro. Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation eines Täters vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, jederzeit entgegen.