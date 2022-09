Foto: Polizei ME

An der Bushaltestelle Offerstraße brannten ein Mülleimer und Zeitungsstapel.

Kriminalität Unbekannte legen Brand an Bushaltestelle in Velbert

Velbert. Unbekannte haben ein Feuer an einer Bushaltestelle an der Grünstraße in Velbert gelegt. Ein Mülleimer und Zeitungsstapel brannten.

Passanten haben am frühen Samstagmorgen (17. September) gegen 5.10 Uhr einen Brand in der Bushaltestelle „Offerstraße“ in der Grünstraße entdeckt. Dort brannten ein Mülleimer und Zeitungsstapel.

Brand konnte schnell gelöscht werden

Die Velberter Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen, damit eine weitere Ausbreitung und größeren Sachschaden verhindern. Dennoch entstand durch den Brand an der Bushaltestelle ein insgesamt entstandener Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Velberter Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert