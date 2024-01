Umfrage: Wie gut ist der Handy-Empfang in Langenberg?

So sieht die Mobilfunkabdeckung rund um Langenberg laut dem Portal breitbandmessung.de aus. Orange zeigt 5G an, pink steht für 4G, blau für 2G und türkis für „keinen Empfang“.

Langenberg Funklöcher gibt es auch im Jahr 2024 überall in Deutschland. Wir wollen wissen: Wie sind Ihre Erfahrungen in Langenberg? Wo hakt’s, wo läuft’s?

Wir schreiben das Jahr 2024 - und Digitalisierung ist in einigen Teilen Deutschlands nach wie vor mehr Wunsch als Realität. Das fängt schon damit an, dass es nach wie vor Funklöcher gibt - also Bereiche, in denen telefonieren mit dem Smartphone nicht möglich ist, weil es kein mobiles Netz gibt.

Laut dem Portal breitbandmessung.de - dahinter steckt die Bundesnetzagentur - gibt es rund um Langenberg so einige weiße Flecken. Vor allem in den Randbezirken ist Empfang eher Glückssache. Wir wollen nun von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen: Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Mobilfunk in Langenberg gemacht? Wo hakt es, wo gibt es keinen Empfang? Und wo läuft alles rund? Decken sich Ihre Erlebnisse mit den Auswertungen der Bundesnetzagentur?

Kontakt zur Redaktion

Gerne treffen wir uns auch vor Ort und Sie schildern uns, welche Konsequenzen sich aus der Qualität des Mobilfunks für Sie ergeben. Wer sich beteiligen möchte, erreicht die WAZ Langenberg wie folgt: per Mail an redaktion.langenberg@waz.de oder telefonisch an jedem Wochentag zwischen 9 und 17 Uhr unter der Rufnummer 02051 49538.

