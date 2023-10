Foto: Michael May / IKZ

Die gute Nachricht Überraschung: Was eine Velberterin in ihrem Briefkasten fand

Velbert. Nette, kleine Überraschung: Als eine Velberterin vom Spaziergang zurückkommt, entdeckt sie etwas in ihrem Briefkasten. Und dann freut sie sich.

Ziemlich überrascht war Eva Nonnenberg, als sie am Freitag von ihrem Spaziergang mit dem Hund zurückkam. „Im Briefkasten lag mein Handy“, sagt die Velberterin. „Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich das verloren hatte.“

„Ich weiß nicht, wer es war“

Weil es stark regnete, habe sie ihr Mobiltelefon unterwegs wohl in ihre Innentasche stecken wollen. „Dabei muss es runtergefallen sein.“ Weil auch ihr Ausweis in der Hülle des Handys steckte, hatte der Finder leichtes Spiel, ihre Adresse ausfindig zu machen. „Leider weiß ich nicht, wer das war“, sagt Eva Nonnenberg, denn sie wolle sich gerne persönlich bedanken. „Es ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass jemand so ehrlich ist. Das finde ich einfach toll.“

