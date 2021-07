Über 170 Anmeldungen für Schlüsselregion-Gesundheitskurse

Velbert. Bereits 50 Mitgliedsfirmen der niederbergischen Schlüsselregion bieten ihren Beschäftigten Kurse an und übernehmen die Hälfte der Kurskosten.

Mehr als 170 Anmeldungen konnte die Schlüsselregion e.V. für ihre Gesundheitskurse mit Start im Herbst verzeichnen. Diese schaffen einen guten Ausgleich zum oft hektischen Alltag und sorgen für Erholung, Entspannung und Stärkung des Herz-Kreislaufsystems.

Damit Körper und Seele gesund bleiben, bietet die Schlüsselregion auch im Frühjahr wieder Gesundheitskurse an: Neben bewährten Kursen wie Rudern, Rückenfit, Zumba, Yoga und Intuitives Bogenschießen können Beschäftigte aus Mitgliedsfirmen nun zum ersten Mal Tischtennis, ein Outdoor-Fitcamp und eine Einführung in effizientes Lauftraining ausprobieren. Rund 50 Schlüsselregion-Mitgliedsfirmen ermöglichen ihren Mitarbeitern aktuell eine Teilnahme an den Kursen. Einheitliche Vorgaben für alle Firmen sind dabei, dass der Arbeitgeber die Hälfte der Kurskosten zahlt und die Kurszeit keine Arbeitszeit ist.

Coronabestimmungen werden eingehalten

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesen widrigen Zeiten einen abwechslungsreichen Mix an Kursen zusammenstellen konnten und dass dieses Angebot so gut angenommen wird“, freut sich Alessa Kutscha, die die Gesundheitskurse bei der Schlüsselregion e.V. organisiert. Dabei setzen die Anbieter die Corona-Bestimmungen natürlich streng um.

„Einge Kurse finden im Freien statt und überall wird auf Abstand geachtet. Auf unserer Webseite informieren wir darüber, welche Maßnahmen Anbieter und auch Teilnehmer umsetzen müssen“, so Kutscha.

Verschiedene Angebote zum Reinschnuppern

Die Kurse sind vor allem zum Reinschnuppern in neue Bewegungsformen gedacht. Viele Kurse laufen wöchentlich über maximal 12 Termine, andere sind halbtägige Angebote zum Kennenlernen. Ein Einstieg ist überall möglich, es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Nur Teilnehmer des Lauftrainings sollten 40 Minuten am Stück laufen können.

Weiter im Verein

Wer sich nach dem Kurs gern intensiver mit der Sportart seiner Wahl beschäftigen möchte, findet in einem der Velberter oder Heiligenhauser Vereine ein passendes, durchgehendes Angebot.Auch im Herbst setzt die Schlüsselregion e.V. die bereits bewährten Kooperationen mit den Kursanbietern VHS Velbert/Heiligenhaus sowie dem Turnverein 1877 e.V. Essen Kupferdreh für die Ruderkurse fort. Neuer Kooperationspartner ist der TTC SW Velbert 1948 e.V.

