Turnverein in Velbert trauert um ein Nevigeser Urgestein

Neviges Im Nevigeser Turnverein nannte man sie respektvoll „Frau Präsidentin“: Doris Puck starb mit 92 Jahren. Was diese Frau so auszeichnete.

Sie war ein Urgestein des Nevigeser Turnvereins (NTV), war lange Zeit im Vorstand und liebte ihr Neviges über alles: Ehrenmitglied Doris Puck ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Dies gibt der NTV bekannt. Vor gut einem Jahr zog die Seniorin aus gesundheitlichen Gründen in die Nähe ihrer Tochter nach Lehrte in Niedersachsen. Doris Puck war eine Frau, die den Verein wie kaum eine andere über Jahrzehnte prägte. 1993 übernahm sie erstmals das Amt als Geschäftsführerin. In Zusammenarbeit mit den damaligen Vereinsvorsitzenden Gerd Gutschmidt, Heinz-Werner Backhaus und Hans Jürgen Weber war sie 18 Jahre lang maßgeblich an der Vorstandsarbeit beteiligt.

Respektvoll wurde Doris Puck in Velbert „Frau Präsidentin“ genannt

Mit ihrer Klugheit, gesundem Menschenverstand und großer Entschlossenheit erwarb sie sich im Vorstand schnell den anerkennend gemeinten Spitznamen „Frau Präsidentin“. Doch das war nur eine Seite: Wegen ihrer Fürsorglichkeit und großen Empathie wurde sie auch liebevoll als „Mutter des Vereins“ tituliert. Mit 80 Jahren legte Doris Puck ihr Amt als Geschäftsführerin aus Altersgründen nieder. Doch ihr ehrenamtliches Engagement blieb auch außerhalb des NTV nicht unbemerkt. Als eine von 15 Bürgerinnen und Bürgern in NRW wurde sie noch im gleichen Jahr von der damaligen NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zu den zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit eingeladen, ebenso zu einem Empfang des Bundespräsidenten.

Auch der Bundespräsident hatte Doris Puck einst zum Empfang eingeladen. Foto: Ulrich Löhe/NTV

Mit 84 Jahren zurück ins Vereinsgeschäft

Und man legte weiterhin großen Wert auf ihre Meinung. Im Jahr 2013 gelang es dem Vorsitzenden Thomas Stockter, die inzwischen 84-jährige Doris Puck noch einmal zu „reaktivieren“ und ins Vereinsgeschäft „zurückzuholen“. Bis zu ihrem Umzug nach Niedersachsen hat sie den Verein in wichtigen Fragen beraten. „Ich persönlich bin glücklich, dass ich mit dieser tollen Frau viele Jahre vertrauensvoll zusammenarbeiten durfte“, betont Pressewart Ulrich Löhe. „Vermissen werde ich ihre Freundschaft, Herzenswärme und persönliche Fürsorge.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert