Karneval in Langenberg Tüp, Tüp Helau: Wo in Langenberg Karneval gefeiert wird

Langenberg Sitzungen, Disco, Zug: Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange und in der Senderstadt können Närrinnen und Narren richtig feiern. Ein Überblick

Die Karnevalssession steuert auf die heiße Phase zu, erste Veranstaltungen wie das

Velberter Gardefestival Velberter Gardefestival Bildimpressionen von der bunten Veranstaltung im Forum. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Jugendgarde der KG Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Jugendgarde der KG Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Jugendgarde der KG Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Jugendgarde der KG Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Jugendgarde der KG Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Jugendgarde der KG Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Jugendgarde der KG Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Minigarde der KG Grün Weiss Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Minigarde der KG Grün Weiss Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Minigarde der KG Grün Weiss Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Minigarde der KG Grün Weiss Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Minigarde der KG Grün Weiss Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Minigarde der KG Grün Weiss Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Minigarde der KG Grün Weiss Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Minigarde der KG Grün Weiss Langenhorst beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Die Baumberger Hippenparade beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Showgarde Solingen beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Showgarde Solingen beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Showgarde Solingen beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Showgarde Solingen beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Showgarde Solingen beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Showgarde Solingen beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Showgarde Solingen beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Gardefestival Showgarde Solingen beim Gardefestival des Festausschuss Velberter Karneval am Sonntag den 21.1.2024 im Forum Velbert. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

haben schon stattgefunden. In Langenberg geht es an diesem Wochenende zum ersten Mal rund: Für die Sitzung „Langenberg wie es singt und lacht“ am Samstag, 3. Februar, gibt es nur noch wenige Restkarten. Beginn in der Vereinigten Gesellschaft (VG) an der Hauptstraße 84 ist um 19 Uhr, Einlass um 18.11 Uhr.

Die Karten für den Saalkarneval kosten 22 Euro und sind erhältlich im Grillstübchen von Susanne Martin, telefonisch bei Marc von Hagen (0176 48072302), Elke von Hagen (0163 6042035) oder per Mail an la-karneval@gmx.de.

Kinderdisco im Jugendzentrum Velbert-Langenberg

Weiter geht es in der kommenden Woche im Jugendzentrum an der Vogteier Straße: Das Team lädt am Donnerstag, 8. Februar (Weiberfastnacht), zur Kinder-Karnevals-Disco ein. Start ist um 17 Uhr, mitmachen dürfen Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht, schreibt das Team in der Ankündigung. Der Eintritt kostet 50 Cent, darin enthalten ist entweder ein Faschingsberliner oder ein „Veggie“- bzw. Wurst-Brötchen.

Nur noch Restkarten für den Frauenkarneval erhältlich

So gut wie ausverkauft sind auch die beiden Sitzungen der kfd: Für den „Karneval von Frauen für Frauen“ gibt es noch einige Karten für Freitag, 9. Februar. Bereits an diesem Samstag, 3. Februar, wollen die Organisatorinnen den Saal im Alldiekunsthaus an der Wiemerstraße 3 entsprechend dekorieren, sodass dort zwischen 12 und 14 Uhr noch Karten zu bekommen sind. Sollte es danach noch Karten geben, können diese an der Abendkasse gekauft werden.

Verkleiden ausdrücklich erwünscht: Wer noch schnell ein Kostüm braucht, wird unter anderem im SOS-Kaufhaus in Velbert-Mitte fündig. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Tulpensonntagszug und Party an der Alten Kirche

Und dann geht es auch schon auf die Straße: Traditionell findet der Umzug durch die Altstadt am Tulpensonntag statt, in diesem Jahr also am 11. Februar. Um 11.11 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung, Start ist an der Ecke Haupt-/Feldstraße. Von da aus geht es durch die Altstadt hin zur Kamper Straße.

„Parallel zum Start des Karnevalsumzugs wird an der Alten Kirche mit DJ und Bierwagen schon ordentlich für Stimmung gesorgt“, heißt es in einer Ankündigung der Langenberger Werbevereinigung (LWV). „Nach der doch eher besinnlichen Zeit, kommt Karneval als erstes großes Stadtfest doch genau richtig, um die Veranstaltungssaison in Langenberg zu eröffnen“, freut sich Jörg Motzkau, erster Vorsitzender der LWV. „Wir freuen uns auf einen Umzug voll guter Laune, wunderbarer Stimmung sowie ein fröhliches und buntes Zusammensein.“

Nach dem Zug geht es bei Alldie weiter

Im Blick hat der LWV-Vorsitzende auch die kleinen Langenbergerinnen und Langenberger: „Es ist doch toll für die Kinder, dass wir in Langenberg wieder einen für unsere Verhältnisse großen Zug auf die Beine stellen können. Wir bedanken uns jetzt schon bei allen Beteiligten.“ Der Dank gelte auch der Landjugend, die sich um die nötigen Straßensperrungen für den Tulpensonntagszug kümmert.

Ist schwer beschäftigt während der Session: das Velberter Stadtprinzenpaar Fabio und Sina, hier bei der Sitzung der Nordstadtgießer. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Doch nach dem Zug ist noch lange nicht Schluss: Ab etwa 12.30 Uhr steigt im Alldiekunsthaus die Karnevalsparty. Eintrittskarten gibt es für 5 Euro im Vorverkauf bei der Apotheke zur Post (Kamper Straße). Alle übrigen Karten werden direkt am Veranstaltungsort verkauft. Da aber aus Sicherheitsgründen nur maximal 200 Feiernde ins Alldiekunsthaus gelassen werden dürfen, weist die LWV darauf hin, dass das Kontingent an Eintrittskarten vor Ort „sehr begrenzt“ sein wird.

>>> Weitere Teilnehmer und Helfer gesucht

Alle interessierten Vereine und Clubs sind eingeladen, sich am Karnevalsumzug zu beteiligen. „Sie sollten sich jedoch möglichst schnell melden“, rät Jörg Motzkau. Die Anmeldung kann per Mail an info@velbert.la angefragt werden. Bis Sonntag, 4. Februar, ist das möglich.

Außerdem freuen sich die Organisatoren über all jene, die freiwillig bei der Organisation und Durchführung des Zugs helfen wollen. Wer mit anpacken möchte, kann sich ebenfalls an info@velbert.la wenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert