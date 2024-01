Karneval 2024 Tüp Tüp, Helau: So jeck geht’s in Velbert durch die Session

Velbert Seit November sind die Närrinnen und Narren schon im Feiermodus. Doch die richtigen Höhepunkte stehen erst noch bevor: ein Überblick.

Die letzten Jahre waren für die Velberter Karnevalsszene alles andere als bequem. Erst der geplante Umbau des Forum Niederberg, kurz danach die ungeplante Coronapandemie (bei den Jecken auch „das große böse C“ genannt), zwangen die Karnevalisten mit ihren Sitzungen ins Sportzentrum auszuweichen.

Wo sich nun beide Probleme erledigt haben, können die diesjährigen Veranstaltungen in vollem Umfang und mit vollständiger Besetzung im neu eröffneten Velberter Forum stattfinden.

Endlich zurück im „Wohnzimmer des Velberter Karnevals“

Das „Wohnzimmer des Velberter Karnevals“, wie Christian Nikolaus, Präsident des Festausschusses Velberter Karneval, das Forum nennt, war bereits am 11. November letzten Jahres Veranstaltungsort für die Prinzenproklamation gewesen. Welche man, mit mehr als 300 Karten restlos ausverkauft, einen vollen Erfolg nennen kann.

Die Prinzengarde von Grün-Weiß Langenhorst: Auch sie ist bei Gardefestival am 21. Januar dabei. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auch das heiß ersehnte Gardefestival, das der Festausschuss 2024 bereits zum dreizehnten Mal veranstaltet, findet im Forum Niederberg statt. Vereine und Tanzgruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen reisen am 21. Januar nach Velbert, um ihre Choreografien und Showeinlagen vorzustellen.

Eintritt zum Gardefestival ist frei - für Kinder unter einer bestimmten Größe

Das Festival erfreue sich bei Jecken und Nicht-Jecken großer Beliebtheit, es sei „fast ein Selbstläufer“, sagt Christian Nikolaus. Das Event ziehe so viele Menschen an, „weil die Tänzerinnen und Tänzer sich völlig frei präsentieren können, ganz ohne den Druck einer Jury“. Miteinander und freie künstlerische Entfaltung stünden im Vordergrund.

Wer sich das bunte Spektakel nicht entgehen lassen möchte, kann für einen Eintrittspreis von fünf Euro als Zuschauer teilnehmen. Für Kinder unter einer bestimmten Größe ist der Eintritt kostenlos.

Karten für die Gießer gibt es noch - für 2025

Wer den Karneval lebt und liebt, dem ist auch die Gießersitzung bekannt. Ausgerichtet seit 1974, ist dort jedes Jahr die ein oder andere Größe aus dem (Kölner) Karneval zu sehen. Am 25. Januar um 19.11 Uhr startet die Party im Velberter Forum. Die Karten sind allerdings nur als Vorbestellung zu erwerben, also lohnt es sich schon jetzt, nach Tickets für das nächste Jahr zu sehen (zum Beispiel hier: www.nordstadtgiesser.de).

Das neue Prinzenpaar der Stadt Velbert, Fabio I. und Sina I.. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Da die Session dieses Jahr aufgrund des frühen Rosenmontags vergleichsweise kurz ist, sind die beiden Prinzenpaare viel beschäftigt. Die Laune lassen sich die närrischen Majestäten davon aber bestimmt nicht verderben. Auftreten werden Finn II. und Nyla I. unter anderem beim Empfang des Kinderprinzenpaares am 9. Februar. Ausgerichtet vom Heimatverein der diesjährigen Kinderprinzessin, der KG Große Velberter, kann man ab 18.30 Uhr im Vereinsheim (Krehwinkler Höfe 6a) unter anderem den garantiert lippenbartlosen Vorstand bestaunen.

Kinderprinzessin Nyla Schultes und Kinderprinz Finn Korek. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Prinzentreffen im Velberter BiLo

Weitere jecke Hoheiten kommen am 20. Januar im offenen Bürgerhaus BiLo zusammen. Ab 11.11 Uhr begrüßt die KG Boum haul Pool alle Karnevalsfreudigen zum Velberter Prinzentreffen - zu Gesang und Tanz von Darstellerinnen und Darstellern aus der Umgebung. Das Besondere an dem Event - alle Vereine aus Velbert haben dem Veranstalter gemeinschaftlich bei Aufbauarbeiten und Planung geholfen. Der seit 1935 bestehende und mit der Zeit immer kleiner gewordene Gastgeberverein ist nach wie vor ein wichtiger Teil der hiesigen Karnevalskultur und freut sich über neue Mitglieder.

Die „Verjüngung“ der Vereine ist laut Christian Nikolaus auch ein Grund für die freundschaftliche Zusammenarbeit aller Velberter Jecken. Wo es vor vielen Jahren noch häufiger zu Unstimmigkeiten kam, haben frische Ideen und die Verwachsung von Freundeskreisen die Spannungen auf konstruktive Reibung schrumpfen lassen. „Verjüngung“ ist im Übrigen nicht übertrieben, es gibt mittlerweile sogar eine sogenannte „Minigarde“ im Kindergartenalter unter den Karnevalisten.

Hahnenkönig wird gekrönt

Die größere KG Grün-Weiß Langenhorst hat dieses Jahr ebenfalls einiges an Schunkelei und Gaukelei zu bieten. Auch wenn die berühmte Kostümsitzung bereits lange ausverkauft ist, zeigt der Verein am 11. Februar auf dem Krönungsabend, was er zu bieten hat. Der Hahn ist nicht nur sein Wappentier, sondern auch Namensgeber für die jecke Royalität, die an diesem Abend ins Amt gehoben wird. Der Hahnenkönig fährt am folgenden Rosenmontag traditionsgemäß auf einem der Wagen mit.

Christian Nikolaus (Mitte) ist Präsident des Festausschusses Velberter Karneval. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Weitere Termine, die man sich freihalten sollte, wenn man einen ordentlichen Bissen von der Velberter Karnevalsstimmung abhaben möchte, sind die Damensitzung am 8. Februar, die auch bei Frauen und Mädchen aus der Umgebung für Zulauf sorgt und die Prunksitzung der KG Urgemütlich zwei Tage später am 10. Februar. Beide Veranstaltungen locken mit reichlich Spaß und Musik: Wer sich an Büttenreden erfreut, wird auf der Prunksitzung auf seine Kosten kommen.

Ein kleiner - nicht ganz ernst gemeinter - Tipp zum Schluss: Wer in der Karnevalszeit ein Knöllchen bekommt, soll es vom Bürgermeister bezahlen lassen - und bekommt ein Bier oben drauf! So lautet zumindest die Forderung der Velberter Karnevalisten. Laut Christian Nikolaus sei es zwar recht unwahrscheinlich, dass der Bürgermeister Knöllchen bezahlt und Bier ausgibt, jedoch sorge Dirk Lukrafka bei den Rathausstürmen (dieses Jahr am 8. Februar um 11.11 Uhr) immer mit „allerlei lustigen Nettigkeiten“ für allgemeine Heiterkeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert