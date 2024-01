Trickbetrug - Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Ratingen. Die Polizei warnt eindringlich vor Trickbetrügern, die mit unterschiedlichen Maschen vor allem ältere Mitbürger ausnehmen. Wie jetzt in Ratingen.

Eine 83-jähriger Ratingerin Opfer ist am Dienstag, 16. Januar, Opfer eines Trickbetruges geworden. Ein falscher Handwerker verschaffte sich unter einem Vorwand Zugang zu ihrer Wohnung und entwendete einen Koffer ohne Inhalt. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Täter zeigte sich zunächst hilfsbereit

Am Mittag, gegen 12.25 Uhr wollte eine 83-jährige Ratingerin ihren Einkauf ins erste Obergeschoss des Wohnhauses tragen. Hier wurde sie von einem Mann angesprochen, der ihr seine Hilfe anbot. Gemeinsam betraten sie die Wohnung der Seniorin. Der Betrüger, der sich als Klempner ausgab, machte der Ratingerin das Angebot, auch ihre Wasseranschlüsse zu überprüfen. Er gab ihr die Handbrause der Badewanne in die Hand und verließ das Badezimmer.

Einen roten Koffer gestohlen

Kurze Zeit später stellte die Seniorin fest, dass der Mann die Wohnung unbemerkt verlassen und hierbei einen leeren roten Koffer gestohlen hatte. Folgerichtig alarmierte die Dame die Polizei.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 1,85 Meter groß, 35-40 Jahre alt, deutsches Erscheinungsbild, dunkle Haare, Hoodie in der Farbe Orange, Karte auf der Brust mit der Aufschrift „Notdienst“. Eine durch die Polizei unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

„Keine Fremden in die Wohnung lassen“

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen und rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein!

Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

