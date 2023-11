Trecker kommen wieder: Die Strecke der großen Lichterfahrt

Velbert. Auf einmal waren sie da, wegzudenken sind sie nicht mehr. Die Lichterfahrten mit Traktoren der Landwirte in Velbert: Streckenverlauf und Termine.

Die Lichter-Trecker rollen wieder und werden die dunklen Straßen in Velbert bunt erleuchten. Eine Aktion, auf die viele Velberter – vor allem Familien mit Kindern – sehnsüchtig warten.

Denn wenn die stattlichen Traktoren mit bunten Lichterketten und weihnachtlicher Beleuchtung durch die Straßen fahren, sind die Bürgersteige und Straßenränder gesäumt von Bewunderern.

Trecker rollen beleuchtet durch Velbert, Neviges, Langenberg und Hattingen

Die Aktion der beleuchteten Landmaschinen tauchte erstmals zu Corona-Zeiten auf. Der Landwirtschaftsverband brachte mit beleuchteten Traktoren Geschenke zu Kitas. Stephan Scheer vom Essener Verein „Bulldog for Kids“ erinnert sich: „Und da die Trecker alle schon geschmückt waren, hatte eine Essener Bauernfamilie die Idee, danach mit Treckern durch die Straßen zu fahren – es war quasi eine Art Abfallprodukt.“

Viele Landwirte haben sich angeschlossen und so „sind wir zwei Tage später durch die Städte gefahren“ –ein Beiwerk, das für enorme Beachtung sorgte und auf großen Anklang stieß.

Im Internet und in sozialen Medien wurden Bilder der leuchtenden Traktoren geteilt und verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Jeder wollte die Traktorfahrt sehen. „Aber die Bedingung zu Corona-Zeiten war, dass wir zwar fahren dürfen aber nicht unsere Strecke veröffentlichen, damit es zu keinem Hotspot kommt.“ Aber Stephan Scheer weiß: „Je illegaler es war, desto spannender wurde es.“

Ursprung der Lichterfahrten der Trecker zu Corona-Zeiten

Hell erleuchtet fahren die Trecker bzw. Traktoren auch dieses Jahr wieder durch Velbert, Langenberg, Neviges und Hattingen. Foto: Archiv: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mittlerweile hat sich die Treckerfahrt zu einem Brauchtum entwickelt – und viele Velberter warten sehnsüchtig auf das Ereignis. Jedes Jahr rollen die Traktoren in der Vorweihnachtszeit in einem Konvoi durch die Straßen. Damit wollen die Organisatoren und Mitfahrer zum einen das Image der Landwirtschaft aufwerten, zum anderen aber auch etwas Gemeinnütziges tun.

Landjugend Neviges spendet Erlöse der Lichterfahrten

Im vergangenen Jahr konnte die Landjugend Neviges mit ihrer Aktion 3000 Euro Spenden für Kinder in Not sammeln. Auch dieses Jahr wird es wieder konkrete Hilfsaktionen geben. Der Verein Bulldogs for Kids spendet dieses Jahr wieder nach Essen ans SOS-Kinderdorf.

Konkret soll aus den Spenden eine rollstuhlgerechte Küche für eine Familie errichtet werden, ein befreundeter Schreiner hilft, das Projekt zu realisieren. Die Landjugend Neviges wird die Spenden an den Verein KCNQ2 überreichen. Eine Krankheit, die so selten ist, dass sie noch keinen Namen hat und an der etwa 70 Kinder in ganz Deutschland erkrankt sind.

Dieses Jahr wird es zwei Strecken für die jeweiligen Stadtgebiete geben: Im Essener Raum werden die etwa 50 beleuchteten Trecker am 22. Dezember durch die Straßen fahren (von Kettwig über Heidhausen mit dem Ziel Buchholzhof an der Meisenburg) und am 17. Dezember fahren die Trecker über Hattingen, Langenberg und Neviges.

Streckenverlauf der Lichterfahrten der Trecker am 17. Dezember

Los geht es am 17. Dezember ab Einbruch der Dämmerung.

Und so werden die beiden Streckenverläufe – kurzfristige Änderungen aufgrund von Baustellen oder Straßensperrung vorbehalten – aussehen:

Route / Streckenverlauf Velbert, Langenberg und Neviges

Voßkuhlstraße

Bonsfelder Straße

Hauptstraße

Straße des 17. Juni

Hauptstraße

Kuhlendahler Straße

Nevigeser Straße

Bogenstraße

Wilhelmstraße

Lohbachstraße

Elberfelder Straße

Am Rosenhügel

Hohenbruchstraße

Goethestraße

Siebeneicker Straße

Ibacher Mühle

Horather Straße

Hohenstraße

Neuer Weg

Dönberger Straße

Uellendahler Straße

Hatzfelder Straße

Einern

Barmer Straße

Elberfelder Straße

Diese Route, wird, ebenfalls wie die Hattinger Strecke, ab 19 Uhr bei Landhaus Preuß einkehren.

Der Nierenhofer / Hattinger Streckenverlauf

Bonsfelder Straße

Hattinger Straße

Nierenhofer Straße

Martin-Luther-Straße

Bredenscheider Straße

South.Kirkby-Straße

Bochumer Straße

Mühlenstraße

Hauptstraße

Wuppertaler Straße

Elberfelder Straße

Die Bulldogs for Kids bei ihrer Lichterfahrt durch Heiligenhaus. Auch dieses Jahr fahren sie wieder durch Velbert, Langenberg, Neviges und Hattingen. Foto: Archiv: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

