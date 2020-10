Traktor und Pkw kollidieren auf Asbrucher Straße

Die Polizei und weitere Rettungskräfte mussten zu einem Unfall an der Asbrucher Straße ausrücken.

Velbert-Neviges. Der Fahrer eines Traktors und die Fahrerin eines Pkw wurden bei einem Unfall auf der Asbrucher Straße schwer verletzt.

Zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Pkw kam es am Mittwochnachmittag auf der Asbrucher Straße. Um kurz nach 15 Uhr wurden die Rettungskräfte zu der Unfallstelle gerufen.

Die Fahrerin des Pkw war nach ersten Erkenntnissen der Polizei in den Gegenverkehr geraten. Ihr Wagen kollidierte daraufhin mit dem Traktor, bei dem durch den Aufprall ein Reifen abriss. Das landwirtschaftliche Fahrzeug geriet dadurch ins Schlingern.

Fahrerin landet mit ihrem Auto im Graben

Das Auto der Frau wurde in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrer wurden laut Polizeiangaben schwer verletzt. Die Unfallstelle auf der Asbrucher Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden und wurde erst am frühen Abend wieder freigegeben.