Tönisheider organisiert Motorradtour zum Kirchentag

Die Vorfreude ist riesig, denn Mike Roßdeutscher weiß schon jetzt: Auch diese Tour wird ihn wieder für alle Mühen entschädigen, für all die Abende, die er vor dem Computer sitzt oder am Telefon hängt: Der 49-jährige Tönisheider gehört zum Organisationsteam „Pilgern mit PS“. Das ist eine Gruppe leidenschaftlicher Motorradfahrer, die – so die bisherige Planung – zum Ökumenischen Kirchentag nach Frankfurt am Main fährt. Die Veranstaltung läuft vom 12. - 16. Mai, doch schon am Samstag, 8. Mai, ist gemeinsamer Start am Möhnesee, an der Drüggelter Kapelle bei Körbecke.

Plätze sind heiß begehrt

Auch so sieht schon mal eine Pause aus: Auf ihrer Tour durch Istrien hatten die Fahrer die Helme zu einem Kreuz formiert. Foto: Privat/ Repro Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„In fünf Tagen vom Sauerland nach Frankfurt, daran können Sie schon sehen, dass wir uns reichlich Zeit lassen, das Ganze gemütlich angehen und unterwegs einiges erleben wollen“, sagt Mike Roßdeutscher. Anmelden kann man sich ab Sonntag, 6. Dezember. Erfahrungsgemäß seien die Plätze schnell weg, so der Tönisheider, bei den letzten Touren habe es immer eine Warteliste gegeben. Angenommen werden 17 Anmeldungen.

Reden über Gott und die Welt

Klar, sie lieben Kurven, geben auch mal Gas. Was diese Motorradfans dagegen nie tun, denn das ist strikt verboten: „Überholen, drängeln, das geht gar nicht. Jeder behält seine Position im Konvoi bei“, erzählt Mike Roßdeutscher. Es gibt drei Gruppen, nach 50 Kilometern oder einer Stunde heißt es: Absteigen vom heißen Ofen, Pause machen, die Natur genießen, zu sich selbst kommen. Und dabei, so Roßdeutscher, unterhalte man sich spontan über Gott und die Welt, oft komme auch zur Sprache, was Einzelnen bei der letzten Etappe ins Auge fiel. Oder auch ein Gefühl, das einen unterwegs überkam und über das man gern reden möchte. „Manchmal ist auch der morgendliche Zündfunke Thema.“

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Jeden Morgen ein „Zündfunke“

Blick in den Spiegel seines Motorrads: Mike Roßdeutscher ist seit 2003 leidenschaftlicher Fahrer, das hat er seiner Frau zu verdanken. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Der Zündfunke, das sind Gedanken, eventuell auch ein Bibelzitat, eben ein Impuls, den das Organisatoren-Team rund um Mike Roßdeutscher den Teilnehmern jeden Morgen mit auf den Weg gibt. Ganz schön viel Arbeit, so kreativ zu sein, sich außerdem um Übernachtungsmöglichkeiten und reizvolle Stopps für unterwegs zu kümmern – und das alles neben dem Job. Dabei wird Roßdeutscher, von Beruf Produktmanager für Möbelschlösser und Beschläge, von einem verlässlichen Team aus Dortmund unterstützt.

Markus Simon, Krankenhausseelsorger und Religionspädagoge, gehört ebenso dazu wie Martin Kuttnick, Krankenpfleger in einer forensischen Psychiatrie, und Conny Jäger, tätig im International Order Management. So unterschiedlich dieses Team, so bunt sei auch immer die Schar der PS-Pilger. „Wir sind wirklich konfessionsübergreifend, Toleranz ist uns ganz wichtig“, so Roßdeutscher, den es immer wieder fasziniert zu sehen, wie sich völlig unterschiedliche Teilnehmer in kurzer Zeit zu einer Gemeinschaft zusammenfinden. „Wir fahren alle gern Motorrad, für mich persönlich ist es auch die Möglichkeit, mich in einer Woche mit Niveau auszutauschen.“

Übernachten in Klöstern

Ein Buch für die Seele Jeder Teilnehmer bekommt bei „Pilgern mit PS“ auch ein eigens zusammengestelltes „Roadbook der Seele “ mit Liedtexten, Impulsen und Gebeten. Zum nachlesen und freuen auf die nächste Tour. Anmeldung und Information ab 6. Dezember bei Thomas Mehr in Erwitte, 02943 8719 016 , die E-Mail-Adresse lautet th.mehr@dekanat-lippstadt-ruethen.de. Mehr zum Thema gibt’s auch auf der Homepage www.pilgern-mit-ps.de.

Übernachtet wird in Gasthöfen und in Klöstern, dieses Mal im Kloster Esthal und im Kloster der Barmherzigen Brüder in Trier. Darauf freut sich der Tönisheider schon sehr. „In Klöstern herrscht immer eine ganz besondere Stimmung und es ist spannend, wie weltlich die Klöster sind, dabei aber auch traditionell. Und immer sehr gastfreundlich.“ Seit 2010 fährt die Gruppe „Pilgern mit PS“, im Juni zum Zehnjährigen ging es quer durch den Taunus. Noch heute ist Mike Roßdeutscher seiner Frau dankbar, dass er im Jahr 2003 mal ihr Motorrad aus der Garage fahren durfte: „Ich hab mich drauf gesetzt, und es war um mich geschehen. Ich war völlig angefixt.“ Am liebsten kurve er ja durch die Alpen, sehr gern auch im Konvoi der Gruppe „Pilgern mit PS“.