Tönisheider lindert Not der Kinder in Ecuador

Neviges/Aguas Frias. Der Tönisheider Frank Isfort lindert mit dem Kinderhilfsverein San Andres die Not der Kinder in Ecuador. Erstaunlich, was sie glücklich macht.

Durchatmen nach der schlimmsten Krise: Der Tönisheider Frank Isfort, der mit dem Kinderhilfsverein San Andres tatkräftig die Sonnenschule in Aguas Frias im Norden von Ecuador aufgebaut hat, ist erleichtert. Corona sei wie überall auf der Welt natürlich auch hier ein großes Thema, doch habe sich die Lage im Moment ein wenig entspannt. Frank Isfort, der sich zurzeit gerade in Deutschland aufhält: „So schlimm wie am Anfang mit vielen Toten, Massengräbern und Tote in den Fluss werfen ist es nicht mehr. Es wurden auch Maßnahmen wie Masken, Ausgangssperre, Reiseverbot und so weiter erlassen, doch jede Provinz und jeder Bürgermeister geht anders damit um und oft werden absurde Maßnahmen verfügt.“

Ständig andere Corona-Hotspots

Malen, basteln, kreativ sein in der Sonnenschule: Der Verein San Andres unterstützt die Kinder auf vielfältige Weise. Foto: Frank Isfort / Verein San Andres

Die Hotspots verlagerten sich permanent, so der Tönisheider, der 2005 das Kinderhilfswerk San Andres mitgegründet hat und seitdem einen Teil des Jahres in Ecuador leb t. Zwar gebe es in den ländlichen Gebieten weniger Infektionen, die Not sei jedoch nach wie vor groß. „Viele Menschen leben von der Hand in den Mund, haben kein finanzielles Polster. Dazu kommt noch die Korruption. Viele Maßnahmen werden umgangen weil sich die Menschen Ausnahmegenehmigungen holen, also kaufen, die ihnen nicht zustehen.“ Wie zum Beispiel eine Fahrerlaubnis an Tagen, an denen es verboten ist, erkaufte Reiseerlaubnisse, Alkoholverkauf, Geschäftsöffnungen, zählt Frank Isfort auf.

Essenstüten für die Ärmsten

In der Sonnenschule sei seit der Wiedereröffnung im Sommer wieder so etwas wie Normalität eingekehrt, mit Maske werde in kleinen Gruppen unterrichtet. Auch digitales Lernen ist dabei ein Thema, wie der Tönisheider berichtet: „Momentan hilft eine Lehrerin den Kindern beim Onlineunterricht, weil die Kinder nicht wissen wie es geht und niemand in Aguas Frías einen Computer hat.“ Besonders in diesen schwierigen Zeiten setzt sich der Verein nicht nur für die Kinder der Sonnenschule, sondern für ganze Familien ein: So habe San Andrés im Rahmen der Möglichkeiten an sehr arme Mütter Essenstüten verteilt, erkrankten Menschen Spezialuntersuchungen wie Darmspiegelungen und Medikamente bezahlt.

Besuch beim Zahnarzt

„Wir konnten auch die Gesundheitsbehörde und Zahnärzte motivieren, in der Sonnenschule die Bevölkerung zu untersuchen“, erzählt Frank Isfort. „Vor der Untersuchung hat der Zahnarzt den Kindern mit unserem Schädelmodel noch einen kleinen Vortrag gehalten. Die Kinder waren ziemlich aufgeregt, doch als jedes Kind von uns eine Zahnbürste bekam, waren sie ruhiger und richtig glücklich.“ Die gute Nachricht: Fast alle Kinder hatten gesunde Zähne, nur ein Kind habe man zum Zahnarzt nach Atacames schicken müssen. „Unsere Studentin Génesis hat den Kontakt zum Zahnarzt hergestellt, der die Untersuchung unentgeltlich durchgeführt hat.“

Auch Mütter müssen sich mal ausruhen dürfen: So hat der Verein ein Treffen für alle Mütter in Aguas Frías und den Seitentälern organisiert. „Der Nachbar mit dem Dorfladen hat von den Fincabesitzern Geld gesammelt, ich habe den Bürgermeister von Atacames anschnorren können und selber noch etwas Geld dazu getan. Von dem Geld konnten einige Frauen ein Essen für alle kochen und die Lehrerinnen der Dschungelschule in Chone haben für ein kleines Programm gesorgt“, erzählt der gebürtige Tönisheider. Die Kinder hätten derweil beim Schlammrutschen ihren Spaß gehabt, dabei beobachtete Frank Isfort einmal mehr: „Kinder behalten ihren Rucksack oder Umhängetasche immer auf. Ob sie jetzt toben, spielen, rumstehen oder Fußballspielen, die Angst oder Vorsicht, dass einem was geklaut wird, ist doch bei den meisten zu groß.“