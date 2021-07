Polizei Tödlicher Unfall: Frau kracht in Baum auf B224 in Velbert

Velbert. Eine 55-jährige Autofahrerin ist in der Nacht in Velbert zu Tode gekommen. Ihr Auto krachte frontal gegen einen Baum.

Ein Auto ist in der Nacht zu Donnerstag auf der B224 in Velbert gegen einen Baum gekracht. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle.

Gegen 0.05 Uhr war der Unfall der Feuerwehr gemeldet worden. Ein Opel Corsa war an der B224 in Höhe des Grundscheidsweg frontal in einen Baum gekracht, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit.

Am Steuer des Opel war eine 55-Jährige aus Velbert, sagte der Polizeisprecher.

Der genaue Hergang des Unfalls wurde am Donnerstag noch untersucht. Laut Polizei war die Fahrbahn durch Regen nass.

