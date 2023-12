Tödlicher Bahnübergang in Velbert: Das fordert ein Politiker

Am Bahnübergang Kuhlendahler Straße in Velbert kamen drei Menschen uns Leben.

Neviges Nach drei Todesfällen an der Kuhlendahler Straße in Velbert macht der Landtagsabgeordnete Martin Sträßer Druck auf die Deutsche Bahn.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Sträßer fordert nach drei Todesfällen am Bahnübergang Kuhlendahler Straße in Velbert-Neviges die Deutsche Bahn AG auf, die gefährlichen Bahnübergänge in Velbert so schnell wie möglich zu entschärfen. Die WAZ hatte nach den Tragödien am Bahnübergang Kuhlendahler Straße zur Frage der Sicherheit den Experten Dr. Eric Schöne kontaktiert, der sich daraufhin insgesamt vier Bahnübergänge angeschaut hat. Schöne lehrt an der Technischen Universität Dresden auf dem Gebiet Bahnübergangssicherheit. Sein Urteil: Es bestehe dringend Handlungsbedarf. Dies nahm Martin Sträßer zum Anlass, sich erneut mit dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für das Land Nordrhein-Westfalen, Werner Lübberink, in Verbindung zu setzen. „Wenn unsichere Bahnübergänge in Velbert zu einem erhöhten Unfallrisiko und sogar zu Todesfällen führen, muss schneller gehandelt werden“, so Sträßer.

Bahnübergänge in Velbert werden erneuert

Auch den Bahnübergang Bernsaustraße in Velbert hält der Experte aus Dresden für problematisch. Foto: Philipp Nieländer

Folgende Planungen bestehen derzeit für die Bahnübergänge in Velbert: Beim Bahnübergang Kuhlendahler Straße ist die Vorplanung für eine neue Anlage noch im Jahr 2023 fertig geworden. Jetzt folgt die Genehmigungsplanung, sodass das Planrechtsverfahren Ende 2024 eingeleitet werden könnte. 2026 soll der Bahnübergang dann erneuert werden, gleiches gilt für den Übergang an der Bernsaustraße. Beim Bahnübergang Nierenhofer Straße ist dies frühestens ab 2030 der Fall. Der Bahnübergang Bleibergstraße wurde während der Hochwasserflut 2021 unterspült, saniert und ging im 2. Quartal 2023 wieder in Betrieb.

Sträßer bat Lübberink nachdrücklich, die Übergänge angesichts der Unfälle schneller zu erneuern. Die angegebenen Zeiträume seien nur schwer hinnehmbar. Lübberink sagte laut Sträßer eine erneute Prüfung zu. „Ich bleibe am Ball“, so der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete.

