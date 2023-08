Tier in Not

Tier in Not Tierheim Velbert: Rondo sucht Halter mit klaren Regeln

Velbert. Rüde Rondo aus dem Velberter Tierheim sucht hundeerfahrene neue Herrchen oder Frauchen. Warum der Hund nicht ganz einfach zu halten ist.

Den neun Jahre alten Shar-Pei-Mix Rondo hat das Velberter Tierheim von einer anderen Einrichtung übernommen, nachdem er dort aus der Vermittlung zurückgekommen ist.

Rondo ist ein unglaublich liebenswürdiger Hund, der sich eng an seine Menschen bindet und von Streicheleinheiten gar nicht genug bekommen kann. Er kennt einige Grundkommandos (auch wenn eine gewisse Sturheit gerne mal deren Ausführung verhindert), ist stubenrein und fährt gut im Auto mit. Bei Spaziergängen ist er ein toller Begleiter der sich immer wieder Zeit nimmt, um sich Streicheleinheiten abzuholen.

Misstrauisch gegenüber Fremden

Rondo zeigt sich territorial und misstrauisch gegenüber Fremden. Ist dann auch noch seine Bezugsperson anwesend gibt Rondo alles um die vermeintliche Gefahr auf Abstand zu halten. Ohne klare Führung verstärkt sich dieses Verhalten zusehends und Rondo neigt dann auch zu Aggression.

Gut kontrollierbar

Bekommt er von der ersten Sekunde an klare Regeln und weiß man Rondo richtig einzuschätzen und sein Verhalten frühzeitig zu unterbrechen, zeigt er sich gut kontrollierbar und ist sehr bemüht, alles richtig zu machen. Der kastrierte Rüde wird nur an sehr hundeerfahrene Menschen vermittelt, die in der Lage sind ihn souverän zu führen, mit Maulkorb zu sichern und ihn trotz seines im Tierheim weitestgehend guten Verhaltens ernst nehmen, denn Rondo hat bereits gezeigt, dass er auch anders kann.

Katzen mag Rondo nicht

Für Menschen die mit einem Hund wie Rondo umzugehen wissen, ist er ein absoluter Traumhund, für den man ein paar originelle Verhaltensweisen und ein bisschen Draht um die Hundenase gerne hinnimmt. Da Rondo sehr verträglich ist, dürfen gerne weitere Hunde im Haushalt leben. Katzen hingegen sind nicht ganz sein Fall.

Infos zum Tierheim Velbert

Alle Infos zu den Abgabetieren gibt das Velberter Tierheim an der Langenberger Straße 92-94 telefonisch von montags bis freitags zwischen 13 und 15 Uhr unter der Rufnummer 02051 2 33 28 oder im Internet unter www.tierheimvelbert.de. Besuchszeiten sind dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 16.30 Uhr.

