Tier in Not Tierheim Velbert: Hundesenior Rocky wurde einfach ausgesetzt

Velbert. Dieser Hund gehört nicht ins Tierheim. Mit seinen 13 Jahren wurde Rocky ausgesetzt. Nun sucht er Menschen, die ihm eine schöne Zeit ermöglichen.

Boxer-Mix Rocky wurde von seinem Vorbesitzer ausgesetzt und kam als Fundhund in einem schlechten Allgemeinzustand ins Velberter Tierheim. Er ist ca. 13 Jahre alt, taub, sieht kaum noch etwas, und manchmal spielen seine Beine nicht so mit, wie sein Kopf gerne möchte. Alles in allem also ein Hund, der definitiv nichts in einem Tierheim verloren hat und mehr als dringend in ein Zuhause gehört.

Opa Rocky liebt alle Menschen

Opa Rocky ist einfach ein netter Kerl, der alle Menschen liebt und auch mit Artgenossen verträglich ist. Er ist sehr verfressen und hat durchaus noch Spaß an Bewegung und gemütlichen Spaziergängen.

Rocky sucht ein ebenerdiges Zuhause mit liebevollen Menschen, die ihm noch einmal eine schöne Zeit ermöglichen.

Infos zum Tierheim Velbert

Alle Infos zu den Abgabetieren gibt das Velberter Tierheim an der Langenberger Straße 92-94 telefonisch von montags bis freitags zwischen 13 und 15 Uhr unter der Rufnummer 02051 2 33 28 oder im Internet unter www.tierheimvelbert.de. Besuchszeiten sind dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 16.30 Uhr.

