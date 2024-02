Tierheim Velbert: Die kleine Hazel möchte endlich ankommen

Tier in Not

Velbert. Die junge Hündin Hazel hat in ihrem Leben schon mehrere Stationen durchlaufen müssen. Nun sucht die Kleine ein dauerhaftes Zuhause.

Die knapp zehn Monate alte Hazel aus dem Tierheim Velbert ist ein klassischer „Kleinanzeigen-Wanderpokal“, der in seinem jungen Leben schon so einige Stationen durchlaufen hat. Wie so oft haben Menschen in ihrem Fall vergessen, dass ein Junghund nicht nur süße Kulleraugen hat, sondern auch Erziehung, Training und Beschäftigung benötigt. Ganz besonders dann, wenn es sich um eine aktive und intelligente Mischung aus Jagd- und Schäferhund handelt.

Hund aus dem Velberter Tierheim sucht Platz zum Ankommen

Hazel sucht nun endlich einen Platz zum Ankommen, bei dem man nicht sofort die Flinte ins Korn wirft sondern Hazel die Chance gibt zu lernen. Das Rückschritte – besonders in der Pupertät – auch mal dazugehören, sollte dabei selbstverständlich sein.

Hazel will sich auspowern

Hazel sucht in erster Linie ein aktives Zuhause, in dem sie sich auch mal auspowern darf. Ob Joggen, Radfahren oder Mantrailing, Hazel ist schnell für gemeinsame Aktivitäten zu begeistern. Ruheübungen sollten natürlich trotzdem nicht zu kurz kommen.

Infos zum Velberter Tierheim

Alle Infos zu den Abgabetieren gibt das Velberter Tierheim an der Langenberger Straße 92-94 telefonisch von montags bis freitags zwischen 13 und 15 Uhr unter der Rufnummer 02051 2 33 28 oder im Internet unter www.tierheimvelbert.de. Besuchszeiten sind dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 16.30 Uhr.

