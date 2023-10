Tier in Not

Tier in Not Tierheim Velbert: Die bildhübsche Zampa sucht ein Zuhause

Velbert. Die acht Jahre alte Mischlingshündin Zampa aus dem Tierheim Velbert sucht eine neue Familie. Andere Hunde braucht sie nicht, aber liebe Menschen

Die schon etwas ältere Hundedame Zampa kam über einen befreundeten Verein ins Tierheim Velbert. Die bildhübsche acht Jahre alte Hündin hat schnell das Herz der Tierpfleger erobert und begegnet neuen Situationen und fremden Menschen stets freundlich und mit einer großen Portion Neugier.

Hund im Velberter Tierheim fehlen Zehen

Zampa fehlen am linken Hinterbein alle Zehen. Damit sie auf Spaziergängen beschwerdefrei laufen kann, wurde ihr eine Orthese angefertigt, an die sie sich aktuell gewöhnt. Die Orthese bringt sie beim Auszug in ihr neues Zuhause natürlich mit.

So sehr Mischling Zampa Menschen auch liebt, auf ihre Artgenossen kann sie gut verzichten. Zwar sympathisiert sie durchaus auch mal mit dem ein oder anderen unkastrierten Rüden, im neuen Zuhause wäre sie allerdings lieber ein Einzelhund. Standfeste Kinder wären sicherlich kein Problem.

Infos zum Velberter Tierheim

Alle Infos zu den Abgabetieren gibt das Velberter Tierheim an der Langenberger Straße 92-94 telefonisch von montags bis freitags zwischen 13 und 15 Uhr unter der Rufnummer 02051 2 33 28 oder im Internet unter www.tierheimvelbert.de. Besuchszeiten sind dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 16.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert