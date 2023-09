Tier in Not

Tier in Not Tierheim Velbert: Der verschmuste Travis sucht ein Zuhause

Velbert. Travis aus dem Velberter Tierheim ist ein aufgeweckter Labradorrüde. Er mag Menschen, bei Hunden zeigt er sich nicht immer von der netten Seite.

Travis kam durch eine Beschlagnahmung ins Velberter Tierheim und musste einige Wochen auf seine Freigabe zur Vermittlung warten. Der aufgeweckte Labradorrüde liebt es mit dem Menschen aktiv zu sein und mit lässt sich gut mit Leckerchen und Spielzeug motivieren. Leider hat der fünfeinhalb Jahre alte Hund in der Vergangenheit gelernt, dass forderndes Verhalten zum gewünschten Ziel führt, so dass neben der Aktivität auch Ruheübungen nicht zu kurz kommen sollten.

Travis aus dem Velberter Tierheim ist menschenbezogen

Travis ist sehr verschmust und menschenbezogen. Mit Artgenossen ist er im Freilauf zwar nach Sympathie verträglich, reagiert an der Leine jedoch oft pöbelnd auf seinesgleichen. Daran sollte auch in Zukunft mit souveräner Führung und Training gearbeitet werden. Außerhalb von Hundebegegnungen läuft Travis vorbildlich an der Leine und ist gut ansprechbar. Auch die wichtigsten Grundkommandos kennt er.

Infos zum Velberter Tierheim

Alle Infos zu den Abgabetieren gibt das Velberter Tierheim an der Langenberger Straße 92-94 telefonisch von montags bis freitags zwischen 13 und 15 Uhr unter der Rufnummer 02051 2 33 28 oder im Internet unter www.tierheimvelbert.de. Besuchszeiten sind dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 16.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert