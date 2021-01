Tierheim Velbert: Aurora hofft auf ein neues Zuhause

Velbert Neues Jahr, neues Glück? Vielleicht für Aurora - die junge Traumhündin wartet im Tierheim Velbert sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.

Die junge Aurora wurde im September 2020 vom Tierheim Berlin übernommen und hat im Sturm die Herzen der Velberter Mitarbeiter erobert. Kein Wunder: Die zweijährige Hündin ist gegenüber Menschen extrem verschmust und freundlich. Bei Spaziergängen verhält sie sich absolut vorbildlich, sie läuft entspannt an der Leine, ist eher ruhig und achtet auf das andere Ende der Leine.

Noch unbeholfen in der Kommunikation mit Artgenossen

Nur andere Hunde laden gerne schonmal zum Pöbeln ein, hier ist sie aber mit klarer Führung gut zu bremsen. Aurora ist nach Sympathie mit Artgenossen verträglich, allerdings noch etwas unbeholfen in der Kommunikation. Als Stafford-Mix-Hündin zählt Aurora zu den Listenhunden in NRW, das bedeutet, dass an ihre Haltung besondere Bedingungen geknüpft sind. Sie ist 53 cm hoch, wiegt 28 Kilo und ist kastriert.

Mehr Informationen gibt es beim Tierheim Velbert unter Telefon 02051 9486703

oder auf www.tierheimvelbert.de