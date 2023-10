Teures Auto vom Velberter Ilexweg gestohlen – Zeugen gesucht

Velbert. Ein teures Fahrzeug ist in der Nacht auf Mittwoch in Velbert gestohlen worden. Wie die Diebe das Fahrzeug entwenden konnten wird noch ermittelt.

Ein ToyotaRAV4 ist in der Nacht auf Mittwoch, 11. Oktober, aus einer Einfahrt am Ilexweg gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Dienstag gegen 18.30 hat der Halter eines weißen Toyota RAV4 sein Fahrzeug in seiner Einfahrt am Ilexweg, in Höhe der Hausnummer 20, abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 8.20 Uhr, bemerkte er den Diebstahl und alarmierte die Polizei.

Wert des in Velbert gestohlenen Autos: ca 25.000 Euro

Wie der drei Jahre alte Pkw, der mit „Keyless Go“ ausgestattet ist, gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des Fahrzeugs wird mit ungefähr 25.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Velberter Polizei keine konkreten Hinweise auf die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Toyotas vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts wurden veranlasst, führten jedoch zu keinem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Polizei bitte um Hinweise

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten weißen Toyota RAV4, nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

