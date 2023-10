Straßenverkehr Tempokontrollen: In Velbert wird auch am Wochenende geblitzt

Velbert. Für die Woche vom 23. bis zum 28. Oktober haben Stadt und Polizei wieder zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Hier die Standorte.

Velberter Autofahrer, die auch mal in Heiligenhaus unterwegs sind, sollten sich derzeit besonders vorsehen, denn der semistationäre „Superblitzer“ des Kreises steht aktuell auf der Velberter Straße in Heiligenhaus.

Außerdem haben Polizei und Stadt für die kommende Woche wieder umfangreiche Tempokontrollen angekündigt – für Montag, 23. Oktober, in Langenberg auf der Bonsfelder Straße und Wodanstraße, in Velbert-Mitte am Thekbusch und auf der Kastanienallee sowie in Neviges auf der Kuhlendahler Straße und Kirchstraße.

Am Dienstag, 24. Oktober, blitzt es in Langenberg auf der Straße Klippe und der Hauptstraße, in Velbert-Mitte auf der Siemensstraße und Industriestraße, in Neviges auf der Milchstraße und Neustraße.

Zu schnelles Fahren wird am Mittwoch, 25. Oktober, in Langenberg auf der Feldstraße und Eichendorffstraße, in Velbert-Mitte auf der Bahnhofstraße (verkehrsberuhigter Bereich) und Poststraße sowie in Neviges auf der Elsbeeker Straße und Donnenberger Straße teuer.

Für Donnerstag, 26. Oktober, sind in Langenberg Kontrollen auf dem Balkhauser Weg und der Hattinger Straße, in Mitte auf der Langenhorster Straße und Hefeler Straße sowie in Neviges auf der Nevigeser Straße und Goethestraße angekündigt, für Freitag, 27. Oktober, in Langenberg im Bereich Plückersmühle und auf der Voßnacker Straße, in Mitte auf der Mettmanner Straße und am Lindenkamp, in Neviges am Rosenhügel und auf der Siebeneicker Straße.

Ungewöhnlich: Auch am Samstag (28. Oktober) sollen Kontrollen stattfinden – in Langenberg auf der Nierenhofer Straße, in Velbert-Mitte am Kalksteinbruch und in Neviges auf der Wülfrather Straße.

