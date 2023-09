Die Hauptstraße in Velbert-Langenberg wird in ihrem oberen Teil gesperrt.

Straßenverkehr Teil der Hauptstraße in Langenberg wird voll gesperrt

Velbert. Die Technischen Betriebe Velbert sperren einen Teil der Hauptstraße voll, der Busverkehr wird umgeleitet. Das sind die Gründe für die Maßnahme.

Die Hauptstraße in Velbert-Langenberg wird im Bereich der Hausnummern 4a bis 12 vollgesperrt, so die Technischen Betriebe Velbert AöR (TBV). Im Zeitraum von Montag, 2. Oktober, bis voraussichtlich Dienstag, 10. Oktober, wird die Fahrbahndecke saniert. Umleitungsstrecken für den Verkehr sind entsprechend ausgeschildert.

Umleitungen für den Busverkehr

Die Haltestellen „Panner Straße“ (Richtung Bahnhof), „Langenberg Bahnhof“, „Froweinplatz“ und „Seidenweberplatz“ entfallen für die Buslinien OV6, OV7 und 637. Für die Linie 647 entfallen zudem die Haltestellen „Laakmann“ und „Hüserstraße“.

Die Linie OV6 vom Velberter ZOB kommend fährt ab der Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“ weiter über die Hauptstraße zur Ersatzhaltestelle „Panner Straße“. An der Ersatzhaltestelle „Panner Straße“ enden und beginnen alle Fahrten der Linie. In Richtung ZOB beginnt die Linie an der Ersatzhaltestelle „Panner Straße“ und führt dann über die Panner Straße, Straße des 17. Juni, Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße (Tunnel), Hauptstraße und weiter auf dem üblichen Linienweg.

Die Linie OV7 vom Velberter ZOB kommend fährt ab der Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“ weiter über die Hauptstraße zur Panner Straße. An der Ersatzhaltestelle „Panner Straße“ enden und beginnen alle Fahrten. In Richtung des ZOB führt die Linie ab der Ersatzhaltestelle „Panner Straße“ über die Panner Straße, Straße des 17. Juni und Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße (Tunnel) zur Ersatzhaltestelle „Historisches Bürgerhaus“ (auf der Brücke) und weiter auf dem üblichen Linienweg.

Die Linie 637 in Richtung Nierenhof fährt ab der Haltestelle „Am Brink“ über die Donnerstraße, Dr. Hans-Karl-Glinz Straße (Tunnel) zur Ersatzhaltestelle „Historisches Bürgerhaus“ (auf der Brücke). Ab hier geht es weiter über den üblichen Linienweg. In Fahrtrichtung Wuppertal Barmen fährt der Bus ab der Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“ über die Dr. Hans-Karl-Glinz Straße – vor dem Tunnel in die Hauptstraße und Panner Straße zur Haltestelle „Panner Straße“. Ab hier führt sie weiter auf dem üblichen Linienweg.

Die Linie 647 in Richtung Nierenhof fährt ab der Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“ über die Dr. Hans-Karl-Glinz Straße, Vogteier Straße, Voßkuhlstraße, Heeger Straße, Bonsfelder Straße zur Haltestelle „Hüserstraße“. Ab hier führt sie weiter auf dem üblichen Linienweg. In Fahrtrichtung Wuppertal Hauptbahnhof fährt sie ab der Haltestelle „Hüserstraße“ über die Heegerstraße, Voßkuhlstraße, Vogteier Straße, Dr. Hans-Karl-Glinz Straße und Hauptstraße zur Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“. Ab hier führt sie weiter auf dem üblichen Linienweg.

