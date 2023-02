In den Wäldern von Velbert-Mitte sollen Bäume gefällt werden. (Archivfoto)

Wald TBV fällen Bäume in den Wäldern von Velbert-Mitte

Velbert. In den Wäldern in Velbert-Mitte fällen die TBV in diesen Tagen Bäume. Warum diese Maßnahme wohl notwendig ist.

Die Technischen Betriebe Velbert AöR (TBV) fällen bis voraussichtlich 11. Februar nicht mehr standsichere Bäume in verschiedenen Waldgebieten von Velbert-Mitte. Betroffen sind die Waldbereiche „Zur Mühlen“ zwischen der Kopernikus- und Parkstraße sowie der Offerbusch.

Auch Velberter Bäume haben unter Dürre gelitten

Da die Bäume in Folge der vergangenen Dürrejahre starke Vitalitätsabnahmen mit einem hohen Totholzanteil und Pilzbefall aufweisen und sie daher nicht mehr standsicher beziehungsweise abgestorben sind, ist es erforderlich, die Bäume zu fällen. Die Baumfällungen dienen somit auch dem Schutz der Waldbesucher in diesen stark frequentierten Erholungsbereichen. Die TBV weisen abschließend darauf hin, dass es während der Fällungen in Teilbereichen zur kleinräumigen Waldsperrungen kommen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert