Die Technischen Betriebe Velbert (TBV) sind fein raus. Um ihre nigelnagelneue eigene App, die an diesem Montag, 16. November, an den Start geht, vorzustellen und lokal bekannt zu machen, haben sie nämlich mobile Werbeträger, die im Stadtgebiet täglich ordentlich rumkommen. Einige der auffälligen orangefarbenen Fahrzeuge aus der TBV-Flotte werben jetzt nämlich mit großen Bannern für diese Neuerung. „Was ist zeitgemäßer als eine App?“, fragt Kevin Orlando. Er ist Teamleiter des Service-Centers der TBV Am Lindenkamp und baut mit seinen Leuten den Kundenservice permanent aus .

App für die Bürger in Velbert

Kevin Orlando und Kübra Kocaaga leiten das TBV-Service-Center Am Lindenkamp. Gemeinsam stellten sie jetzt ihr Werk vor, die ab 16. November verfügbare hauseigene App. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Wessen Smartphone also noch ein bisschen Kapazität frei und auf dem Display Platz für eine weitere App-Kachel hat, der kann sich die TBV-eigene jetzt an Land ziehen. Sie ist ab 16. 11. für alle Smartphones und natürlich auch Tablets und Endgeräte mit den Betriebssystemen Android und iOS verfügbar. Bezogen wird das Programm kostenlos über die App-Stores der jeweiligen Anbieter.

Buttons für fast alle Fälle

Die Service-Palette beginnt mit „Nächste Leerung“ und „Sperrmüll“, geht weiter mit „Ansprechpartner“, „Meldung“ und „Infos“, reicht bis zu „Abfall-ABC“ und „Standorte“. Mit der Applikation sind z. B. alle Leerungstermine für Restmüll, Bio, Altpapier und Gelbe Säcke abrufbar. Einfach die eigene Adresse angeben. Das alte System MyMüll.de wird im Gegenzug sukzessive abgeschaltet. Wer den nächsten Papier-, Glas- oder Altkleidercontainer sucht, klickt auf den „Standorte“-Button; die App zeigt u. a. Spielplätze und Parkanlagen im Stadtgebiet an, navigiert per Knopfdruck dorthin. Die Sperrmüllabfuhr kann ebenfalls fix über die App – Rückmeldung erfolgt per E-Mail – beantragt werden, das integrierte Abfall-ABC beantwortet Entsorgungsfragen.

Foto automatisch mit GPS-Koordinaten versehen

Allein in der Fußgängerzone von Velbert-Mitte werden insgesamt 45 Abfallkörbe mit solchen und weiteren Motiven bzw. Sprüchen bestückt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Wer Mängel – etwa Schlaglöcher, defekte Parkautomaten oder wilde Kippen – meldet, kann ein Foto anhängen. Bei manchen Meldungen ist das sogar ein Muss, weil so direkt eine exakte GPS-Koordinate übermittelt wird. „Das Thema ist noch nicht fertig, da kommt noch mehr Leben rein“, sagt Kevin Orlando und hofft, binnen sechs Monaten von 10.000 Usern berichten zu können: „Das sollte realistisch sein.“ Ein wenig Zukunftsmusik sei hingegen noch ein komplett digitaler Workflow, also Ablauf.

Wege verkürzen und schnelleren Zugang schaffen

Sven Lindemann war bei der Präsentation des neuen TBV-Portals ordentlich stolz auf seine Leute, die das Ganze komplett aus eigener Kraft auf die Beine gestellt und erfolgreich bewältigt hätten. „Wir wollen die Wege verkürzen und einen schnelleren Zugang verschaffen“, betonte der TBV-Vorstand noch einmal, „ohne alte Wege zu verbauen.“ Rund zwei Jahre haben Orlando, seine Kollegin und Stellvertreterin Kübra Kocaaga und ihr Team überlegt, beraten und getüftelt, um heute festzustellen: „Wir hatten viel Freiraum und haben selbst viel gelernt.“

Zum Nachdenken animieren

Die Internetseite www.tbv-velbert.de bekommt am Montag auch ein neues Gesicht. Mit ihrer ebenfalls hausgemachten Design-Kampagne wollen die TBV „bewusst auffallen, um Bewusstsein zu wecken“. Rund um Themen wie Sauberkeit, Abfallvermeidung und Stadtbild. „Wir machen alles sauber“, merkt Lindemann an, „aber wir schmeißen es ja nicht hin.“ Für das veränderte Erscheinungsbild haben Kocaaga und Orlando extra die Farben Orange und Magenta gewählt. Sie sollen zusammen mit Wortspielen Aufmerksamkeit erregen und zum Nachdenken anstoßen. „Mülltonne nimmersatt“, „Wie die Stadt so der Abfall – bergisch sauber“, „Außerirdisch gut – TBV“ oder auch „Ich habe Dreck am Stecken“. Im ersten Schritt sind schon 45 Abfallkörbe in Velbert-Mitte mit Aufklebern bestückt worden. Weitere folgen in allen drei Stadtbezirken.