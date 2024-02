Die Polizei fand den Tatverdächtigen in einem Linienbus. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Polizei Taxifahrer in Velbert mit Schreckschusswaffe bedroht

Neviges Eine Gruppe Jugendlicher randalierte am Freitag, 26. Februar, in Neviges. Als ein Taxifahrer einschritt, zog ein 21-Jähriger eine Pistole

Die Tat geschah am Freitagabend, 16. Februar, gegen 22.35 Uhr an der Lohbachstraße, in Höhe der Bushaltestelle „Neviges Markt“: Dort hatte ein 46-jähriger Taxifahrer eine Gruppe Jugendlicher bemerkt, die Glasflaschen auf die Fahrbahn warfen. Als der Fahrer die Gruppe zur Rede stellte und sie aufforderte, damit aufzuhören, wurde er von einem jungen Mann aus der Gruppe mit einer gezogenen Pistole bedroht. Der Taxifahrer fuhr sofort weg und alarmierte umgehend die Polizei.

Mehr Polizei in Velbert

21-Jähriger aus Velbert hatte auch Butterfly-Messer dabei

Die Beamten entdeckten den Tatverdächtigen, einen 21-jähriger Velberter, in einem Linienbus an der Nevigeser Straße. Sie beschlagnahmten die Schreckschusswaffe sowie ein mitgeführtes Butterflymesser und brachten den jungen Mann zur Polizeiwache Velbert. Hier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Kriminalpolizei übernahm den Fall. Nach dem Abschluss erster Maßnahmen wurde der 21-Jährige aus der Wache entlassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert