Tanz und Musik: Hier kann Velbert in den Mai tanzen

In Velbert und Umgebung kann bei verschiedenen Veranstaltungen in den Mai getanzt werden – hier ein Archivbild aus dem Jahr 2022.

Velbert. In Velbert und Umgebung gibt es verschiedene Möglichkeiten, in den Mai zu tanzen. Ein Überblick über die Termine.

Am letzten Abend im April wird traditionell in den Wonnemonat Mai getanzt. Auch in Velbert und Umgebung finden verschiedene Veranstaltungen statt.

Tanz in den Mai in der IMS-Arena in Velbert

Die SSVg Velbert möchte mit DJ Thomas nach der dunklen Jahreszeit die warmen Tage begrüßen und lädt Mitglieder, Fans und Freunde des Vereins zum Tanz in den Mai ein – am Samstag, 30. April, ab 19 Uhr in die IMS-Arena. Tickets gibt es für 15 Euro in der Geschäftsstelle und im Gastronomie-Bereich der SSVg, Außerdem bei Sportdirekt Lungwitz in der Stadtgalerie Velbert.

Das Keks in Velbert tanzt in den Mai

Ab 20 Uhr ist am 30. April Einlass in die Bar und Lounge „Keks“ an der Bahnhofstraße 10. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro – ein Shot ist inklusive. Gespielt wird „Musik querbeet“ – Altes, Neues und vor allem Tanzbares.

Gesangsduo im Haus Sondermann in Neviges

Im Haus Sondermann an der Siebeneickerstraße 310 wird am 30. April ab 19 Uhr in den Mai getanzt – mit dem Gesangsduo Andy & Lucia.

Einjähriges und Tanz in den Mai im Wohnzimmer Neviges

Das „Wohnzimmer“ an der Klosterstraße 4 in Neviges feiert sein einjähriges Bestehen – und tanzt dabei auch direkt in den Mai. Für die Musik sorgt die Band „Das Rockgerät“. Die zwei Musiker werden anschließend vom DJ abgelöst. Eintritt: 10 Euro. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf direkt vor Ort.

Rock in den Mai in Heiligenhaus

Die Band „Bigfoot“ spielt bei „Heiligenrock“ in der Abtsküche in Heiligenhaus. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

In Heiligenhaus heißt es „Rock in den Mai“ mit Livebands an neun verschiedenen Locations – darunter auch die Kirche St. Suitbertus – können die Besucher die passende Musik für ihren Geschmack finden und auch die Veranstaltungsorte im Laufe des Abends wechseln. Nach längerer „Heiligenrock“-Auszeit ist auch das Hofcafé Abtsküche wieder mit dabei, hier wird ab 18 Uhr “Bigfoot“ spielen. Dafür gibt es auch einen Shuttlebus-Verkehr zwischen Innenstadt und Hofcafé, den die ehrenamtlichen Fahrer des Bürgerbusvereins durchführen werden. Tickets kosten im Vorverkauf 14, an der Abendkasse 18 Euro und gelten für alle Locations.

Tanz in den Mai im Paul-Ludowigs-Haus in Wülfrath

Catering Birgit Schulz präsentiert die „Tanz in den Mai“-Party im Paul-Ludowigs-Haus in Wülfrath am 30. April ab 20 Uhr – mit den DJs Andy und Kevin Franke, einem Welcome-Drink und einer „Bier-Happy Hour“. Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei Schlüter’s Genießertreff an der Wilhelmstraße 131a in Wülfrath sowie bei Catering Birgit Schulz, Tel. 02058 73451. Für Kurzentschlossene gibt es die Eintrittskarten für zwölf Euro an der Abendkasse.

Tanz in den Mai mit Schnupper-Tanzkurs in der Kulturvilla Mettmann

Mit groovigen Sounds startet die „Kulturvilla“ an der Beckershoffstraße in Mettmann in den letzten April-Abend. Um 19 Uhr bietet Tanzlehrerin Constanze Krauss einen Schnupper-Tanzkurs Anmeldung unter info@tanzhaus-mettmann.de) an. Das erworbene Wissen kann dann direkt angewendet werden, wenn die DJs Nick Parensen und Uli Queren ab 20 Uhr Disco-Hits auflegen. Stärkung gibt es an einem Foodtruck. Tickets sind für 20 Euro über Neanderticket erhältlich.

Welche Tanz-in-den-Mai-Veranstaltungen haben wir vergessen? Gern kurze Info an redaktion.velbert@waz.de.

