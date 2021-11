Tankstelle in Velbert überfallen und ausgeraubt

Die Shell-Tankstelle an der Rheinlandstraße in Velbert ist am Donnerstagabend überfallen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Shell-Tankstelle an der Rheinlandstraße ist am Donnerstag (18. November) überfallen worden. Gegen 21.45 Uhr meldete sich eine 21-jährige Angestellte bei der Polizei und berichtete den Beamten: Eine maskierte Person hatte kurz zuvor die Tankstelle betreten, sie mit einem Messer bedroht und die Tageseinnahmen gefordert. Er packte das Geld – laut Polizeibericht mehrere Hundert Euro – in eine schwarze Tasche und flüchtete mit der Beute zu Fuß in Richtung Mettmanner Straße.

Täterbeschreibung liegt vor

Zwar leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein, konnte den Täter aber nicht mehr erwischen. Währenddessen kam die Angestellte der Tankstelle zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sie und ein weiterer Zeuge lieferten den Beamten aber eine Täterbeschreibung: Der ist demnach etwa 165 bis 170 cm groß, zwischen 20 und 35 Jahren alt, hat eine schlanke Statur, ein südeuropäisches Erscheinungsbild und schwarze kurze Haare. Zur Tatzeit trug er, zwei FFP2-Masken vor dem Gesicht, eine schwarze Kapuzenjacke, eine blaue Jeans und schwarze Schuhen.

Weitere Zeugen des Überfalls, die Hinweise auf den Täter oder seinen Aufenthaltsort geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Velbert unter 02051 9466110 in Verbindung zu setzen.

