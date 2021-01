Tankstelle in Velbert-Langenberg ausgeraubt

Die Tankstelle an der Donnerstraße in Velbert-Langenberg ist ausgeraubt worden - nachts. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Langenberg. Maskierte Täter haben sich am Freitagmorgen Zutritt zur Tankstelle an der Donnerstraße verschafft. Höhe der Beute noch unklar.

In die Tankstelle an der Donnerstraße ist am Freitagmorgen (8. Januar) eingebrochen worden. Zwischen 2.16 Uhr und 2.21 Uhr verschafften sich laut Bericht der Polizei mindestens drei maskierte Täter Zugang zu den Verkaufsräumen. Das belegen, so berichtet es die Polizei, sowohl die ausgelöste Alarmanlage als auch erste Maßnahmen zur Spurensicherung. Die Einbrecher erbeuteten eine noch unbestimmte Menge unterschiedlicher Waren, deren Wert aktuell noch nicht genau beziffert werden kann. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher in einem dunklen Auto vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Telefonnummer 02051 946-6110 jederzeit entgegen.