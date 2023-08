Tag des offenen Denkmals: Sektbar auf Velberter Kirchturm

Velbert. Am Tag des offenen Denkmals öffnen sich Türen, die den Menschen sonst verschlossen bleiben. Das gibt es in Velbert alles zu sehen.

Auf dem Kirchturm ein Glas Sekt trinken und dabei den Blick über ganz Velbert genießen oder den Glocken ganz nah kommen: Das ist am Tag des offenen Denkmals in Velbert möglich. Am Sonntag, 10. September, öffnen sich in ganz Deutschland zahlreiche historische Gebäude.

In Velbert liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf den Kirchen, vier verteilt über das ganze Stadtgebiet warten auf Besucher und haben sich für die Gäste ein besonderes Programm einfallen lassen.

Umfangreiches Angebot in der Velberter Christuskirche

Das umfangreichste Angebot hat die Christuskirche in Velbert-Mitte. Um 15 Uhr unterhalten Birgitt und Klaus Saeger die Gäste mit Musik von Cello und Klavier. Es folgt eine Kirchenführung um 15.30 Uhr und ab 16.15 Uhr eine Orgelführung mit Kirchenmusiker Frank Schreiber, dabei soll auch ein Blick hinter die Orgel gewagt werden. Anschließend geht es mit Peter Böhme vom Freundes- und Förderverein Christuskirche hinauf auf den Turm, der einen schönen Blick über Velbert bietet. Wer nicht so hoch hinaus möchte, kann dem Kirchenarchiv einen Besuch abstatten und sich dabei auf die Spuren seiner Ahnen begeben.

Auf dem Turm der Christuskirche wird es am Abend eine Sektbar geben. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Zur blauen Stunde

Zur blauen Stunde um 20 Uhr gibt es dann ein abendliches Orgelkonzert mit Frank Schreiber. Und anschließend (20.45 bis 22 Uhr) geht es noch einmal hoch auf den Turm, um den Blick auf das abendliche Velbert zu genießen. Und besonderes Highlight: Oben auf dem Turm wird eine Sektbar aufgebaut.

Die Alte Kirche in Langenberg

Die Alte Kirche in Langenberg wird von 12 bis 17 Uhr ihre Türen öffnen, Führungen gibt es um 12 und um 15 Uhr. Besonders zu bestaunen: die Kanzel.

Eine der ältesten Glocken in NRW

In Neviges wird die Ev. Stadtkirche von 10 bis 18 Uhr offen sein, während dieser Zeit gibt es auch eine Fotoausstellung zu sehen und es geht hoch auf den Turm, der ein Blick zu den Glocken und über Neviges bietet. Hier hängt eine der ältesten Glocken in ganz NRW, sie stammt aus dem Jahr 1475, als das Gotteshaus noch katholisch war. Führungen sind um 12, 14 und 16 Uhr geplant. Musik gibt es um 11, 13 und 15 Uhr. Geöffnet von 14 bis 17 Uhr ist auch die Friedhofskapelle an der Siebeneicker Straße, die sich durch ganz besondere Fenster auszeichnet,

Mariendom nur kurz geöffnet

Auch der Mariendom öffnet kurz. Es gibt nur eine Führung um 10 Uhr, geöffnet ist der Dom dann außerhalb der Messezeiten nur von 13.30 bis 14.30 Uhr. Der Dom wird danach für das Tanztheater Liberté Cathédrale umgebaut.

Die Kruppsche Nachtscheinanlage macht auch mit

Geöffnet wird auch wieder die „Kruppsche Nachtscheinanlage“ auf dem Rottberg. Diese Anlage wurde im Zweiten Weltkrieg von 1941 bis 1944 betrieben. Sie war eine mit einfachsten Mitteln realisierte partielle Nachbildung der Essener Gussstahlfabrik der Friedrich Krupp AG und sollte Angriffe darauf ablenken.

Es wird auch ein Gewinnspiel der Unteren Denkmalbehörde geben. In den Kirchen liegen die Teilnahekarte aus. Zu gewinnen gibt es Taschen, genäht aus Werbebannern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert