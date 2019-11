Tag der offenen Tür in gleich drei Velberter Schulen

Gleich drei weiterführende Schulen laden am kommenden Samstag, 30. November, zu Tagen der offenen Tür ein. Das Nikolaus-Ehlen-Gymnasium heißt von 10 bis 13 Uhr alle Viertklässler, deren Eltern und Interessierte Willkommen. Führungen in kleinen Gruppen ermöglichen es den Besuchern, einen ersten Überblick über die verschiedenen schulischen und außerschulischen Angebote am NEG zu gewinnen Auch alle Fragen rund um DALTON werden beantwortet. Seit drei Jahren wird am Nikolaus-Ehlen-Gymnasium nach diesem Prinzip unterrichtet.

Die Gesamtschule Velbert-Mitte lädt Eltern von Grundschülern und Viertklässler von 11 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Eltern und Kinder können erleben, was das Leben und Lernen an der Gesamtschule Velbert-Mitte ausmacht. Es wird viele spannende Aktionen geben.

Von 10 bis 13 Uhr öffnet auch die Realschule Kastanienallee ihre Pforten. Viertklässler und ihren Eltern, können sich über die Angebote, das pädagogische Konzept und die Räumlichkeiten informieren