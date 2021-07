Tafelstandort in Langenberg wegen Unwetter geschlossen

Velbert. Tafel Niederberg richtet vor dem Wochenende eine Sonderausgabe für Langenberger am zentralen Tafelstandort in der Mettmanner Straße 53 ein.

Durch das Unwetter vom 14. Juli mit überfluteten Straßen und Kellern muss die Tafel Niederberg ihren Tafelstandort in Langenberg, Kreiersiepen 7, bis auf weiteres schließen. Damit die Tafelgäste nicht ohne leere Hände ins Wochenende gehen, hat das Team in Langenberg spontan ungeplant und die Ausgabe von Langenberg auf die Mettmanner Straße 53 am kommenden Freitag, 16. Juli in Velbert-Mitte verlegt.

Alle Langenberger haben die Möglichkeit sowohl die Mittags (ab 12 Uhr) zur Tafel zu kommen, als auch das Angebot der Abendtafel (ab 17 Uhr) am gleichen Standort zu nutzen. Dieses Angebot gilt selbstverständlich auch für Menschen, die aufgrund des Unwetters in Not geraten sind.

