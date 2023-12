Täter machten nur kleine Beute bei Einbruch in Velbert

Ein oder mehrere Einbrecher sind in einen Friseursalon in Velbert eingedrungen.

Unbekannte sind in die Geschäftsräume eines Friseurs in Velbert eingedrungen. Große Beute konnten sie dort aber nicht machen.

Die Serie von Einbrüchen in Geschäftsräume in der Velberter Innenstadt geht weiter. Im Zeitraum von Mittwoch, 27. Dezember, bis Donnerstag, 28. Dezember, stiegen die Täter in einen Friseursalon an der Kolpingstraße ein.

Täter drangen nachts in den Velberter Salon ein

Unbekannte verschafften sich zwischen 18 Uhr und 8 Uhr augenscheinlich durch eine aufgehebelte Eingangstür Zugang zu dem Geschäft in Höhe der Hausnummer 29. Es wurde Bargeld in zweistelliger Höhe sowie ein Paket entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

