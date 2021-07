T-Shirt-Aktion zu Gunsten der Hochwasseropfer

Erster Käufer eines Motiv-Shirts war übrigens Klaus Lübke (l) von der Bürgerstiftung Langenberg. Der Erlös geht komplett an die Fluthilfe.

Thomas Hertel war zwar nicht selbst betroffen von der Flutkatastrophe in Langenberg, aber überwältigt von der Hilfsbereitschaft und dem Zusammenhalt der Langenberger Gemeinschaft. Als gebürtiger Lenggrieser „weiß ich, was Dorfgemeinschaft ist und deshalb stand für mich sofort fest: Hier muss was gemacht werden.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete für den Kreis Mettmann, Martin Sträßer, hat sich auch ein Shirt gekauft. Foto: Thomas Hertel

Und so hat der Kommunalpolitiker aus dem benachbarten Essen-Kupferdreh bei den Aufräumarbeiten mitgeholfen. Dabei kam ihm auch die Idee für die Spendenaktion „Langenberger schaffen das gemeinsam!“.

Er ließ den Spruch auf T-Shirts drucken, die ab sofort bei Trinkgut verkauft werden. Außerdem ist Thomas Hertel selbst am Freitag, 30. Juli, bei Rewe Mohr in Bonsfeld, wo er ab etwa 14 Uhr die Shirts verkauft. Der Erlös geht komplett an die Bürgerstiftung Langenberg. Erster Käufer eines Shirts war übrigens Klaus Lübke von der Bürgerstiftung, auch Martin Sträßer (MdL, CDU) hat ein Shirt gekauft.

